Roberto Alva escribe su propia historia en el fútbol chileno. El joven entrenador peruano lleva casi cuatro años en el país vecino. En Huachipato, desempeñó funciones en la división de menores, conoció a detalle la estructura de esta importante base en Chile y en el cierre de la última temporada de la Primera División, escaló hasta el primer equipo como asistente.

¿Cómo se dio tu llegada a Chile?

La opción nace en el 2017 por medio de Juan José Luvera, un entrenador argentino que conocí un año antes en el fútbol juvenil de Universitario. También nos tocó trabajar juntos en Coopsol, pero con el primer equipo en la Segunda División. Luvera llega a Huachipato como coordinador de la división de menores y me pide que lo acompañe para armar un proyecto infanto-juvenil en un club que es reconocido como un club formador. Fue un reto muy lindo.

¿Cuál fue tu labor en la ‘U’?

Primero estuve como entrenador de la Sub 14 de ‘U’ de América, la filial en de Universitario. Juan José comandaba el proyecto que abarcaba las dos líneas del fútbol juvenil en el club. También me tocó hacer un trabajo de captación de jugadores y a finales del 2016. Ahí pude conocer a varios jugadores que hoy forman parte del primer equipo y eso me pone contento. Eso son los casos de Mathías Carpio de Arequipa, Piero Guzmán y Leonardo Rugel, a quienes los vi en una final nacional de Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Chiclayo, organizado por la FPF.

¿Esas labores que realizaste con los cremas las repetiste en Chile?

Armamos un proyecto desde el inicio, reformulamos varios puntos, nos enfocamos en el despegue de la categoría infantil y reactivamos la captación de jugadores, un cargo que tuve y por el que me tocó viajar mucho por el país. El proyecto se plasmó a largo plazo y viene dando buenos frutos, con jugadores formados con nuestro método de juego y debutando profesionalmente.

Más allá del fútbol profesional, ¿encuentras diferencias a nivel de menores entre Chile y Perú?

En cuanto a juego, la intensidad es la gran diferencia. La llegada de Marcelo Bielsa revolucionó el fútbol. Se mejoró la velocidad, la reacción. Hay mayor esfuerzo físico y eso convierte al chileno en un jugador más exportable. A nivel de estructura, acá todo es descentralizado. Estoy en una comuna que es Concepción a 500 km de Santiago. Huachipato es un club de provincia que viaja por todo Chile en busca de jugadores. Todos los equipos de primera y segunda juegan en un campeonato juvenil a lo largo del país. En Perú falta dar el segundo paso. Lo de los CAR en distintas partes del país ha sido un éxito, pero se tiene que seguir implementado otras fases. La idea es que el fútbol de menores en provincia gane competitividad.

¿Cómo tomaste la propuesta de formar parte del comando técnico del primer equipo de Huachipato?

Ha sido una de las mejores noticias. Al profesor Luvera le encargaron el equipo a falta de 7 fechas del cierre del torneo. Él me invitó junto a otros profesionales a asumir el reto y cumplir los objetivos, que por el compromiso de los jugadores y el comando técnico se cumplió. El plantel es joven y a muchos los conocemos, por ese asimiló rápidamente el estilo de juego y clasificamos a la Copa Sudamericana.

Ahora se viene otra experiencia...

Este martes jugamos la ida de la Fase 1 con Antofagasta, que es un gran equipo, pero confíamos en nuestro plantel y tenemos mucha ilusión.

Perfil

Roberto Alva es entrenador de fútbol. Gradudado como entrenador de fútbol por la FPF en el 2014.

Asistente técnico de la jefatura de menores, DT del fútbol infantil y scouting en Huachipato (entre 2017 y 2020).

