Roberto Mosquera, técnico campeón con Binacional, fue consultado sobre el comportamiento de algunos hinchas de Alianza Lima que en horas de la madrugada del último domingo (día que se jugó la segunda final de la Liga 1 en Matute) hicieron detonar fuegos artificiales muy cerca al hotel donde concentró ‘El Poderoso del Sur’ en San Isidro.

Al respecto, el técnico nacional indicó que el incidente fue obra de “hinchas equivocados” y que les demostraron con ello “que tenían miedo”.

“Fueron hinchas equivocados, despersonalizados totalmente y toman decisiones de otros países. Eso hacen en Argentina. ¿Por qué mejor no aprenden los cánticos en vez de envilecer a su equipo? Los malos hinchas que reventaron cohetones nos demostraron que tenían miedo. Ese fue el mensaje directo que recibimos, que su equipo no iba a poder. Y Alianza si hubiera podido meternos los tres o cuatro goles”, declaró para El Comercio.

“Fuimos estoicos y fuertes anímicamente. Aparte esos hinchas escogieron un momento en el que estábamos con dolor. No sé qué tipos de valores manejan. Si tú quieres ayudar a tu equipo, al hacer eso confirmas que no confías en ellos. Si no, ¿para qué voy a intentar a lastimar al rival? Ojalá se solucionen esas cosas y que el hincha piense en qué colaboró. Nos dieron más fuerzas”, afirmó.

Por otro lado, criticó lo manifestado por el dirigente de Alianza Lima César Torres, que en la previa del partido de vuelta de la final torneo peruano, recordó cuando el Jorge Wilstermann de Bolivia, dirigido por aquel entonces por Roberto Mosquera, fue goleado 8-0 por River Plate en la Copa Libertadores del 2017.

“El profesor del otro equipo ya tiene experiencia. De local hizo tres goles y de visita le metieron ocho”, fue lo que dijo el directivo blanquiazul en una entrevista para Fútbol como Cancha.

Sobre ello, Mosquera sostuvo que “fue una vileza eso, una ruindad. Mis hijos estuvieron afectados con esas frases, un equipo como Alianza debe tener una dirigencia seria y responsable. No creo que Alianza necesite una estatura tan chata. Yo no le pensaba contestar porque lo conozco. Él sabe y yo sé que no está a mi estatura moral. Cuando esté a mi estatura moral le voy a contestar realmente”.

“Ese partido fue en otro contexto, jugué en Buenos Aires sin seis titulares y lo primero que él debería decir es que él nunca llegó a cuartos de final de una Libertadores. Yo sí llegué y eliminamos al Atlético Mineiro en el Mineirao, donde Alemania le metió siete a Brasil. Tiene un mérito tremendo, por eso debió comenzar”, agregó.