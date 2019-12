Roberto Mosquera se encargó de explicar la sorpresiva ausencia de Donald Millán, el jugador colombiano que llevó a Binacional al triunfo por 4-1 sobre Alianza Lima, en el duelo de ida por el título nacional disputado en Puno.

"Lo que puede sentir Millán, que ha estado en un carro con una persona que se ha ido al cielo, no ameritaba que iniciara el partido, también estaba bastante golpeado, no solo físicamente en el tórax y en el pulmón, sino que en su alma. Hicimos lo que teníamos que hacer, pusimos a quien teníamos que poner, y luego a Millán, que no solo influyó en el partido, fue determinante", dijo el entrenador en conferencia de prensa tras el triunfo del domingo.

Como se recuerda, Millán se accidentó junto a Juan Pablo Vergara el pasado lunes cuando se trasladadan en un auto privado al entrenamiento de Binacional. Allí también viajaba el delantero Jefferson Collazos. Vergara perdió la vida ese mismo lunes producto del impacto, mientras que los otros dos salieron ilesos.

Sin embargo, tanto Collazos como Millán habrían tenido algunos golpes. El técnico Roberto Mosquera decidió dejar en la banca al talentoso volante, y Binacional no lograba asociar jugadas o progresar con peligro hacia el arco de Alianza Lima. Ante esta situación, el estratega hizo ingresar al colombiano desde el comienzo del segundo tiempo. Y, sin ningún tipo de duda, fue pieza clave en la remontada por 4-1: dos asistencias y un gol de Millán cerraron el triunfo para los puneños.

“No es el cambio de Millán, es el jugador. Otras veces he hecho un cambio y no funciona y te dicen ‘que mal cambio, la malogró’. Es muy fácil ahora ‘florearme’ y crearme virtudes sobre Millán. No me puedo crear virtudes porque es un jugador diferente”, elogió Roberto Mosquera.

Video: Gol Perú