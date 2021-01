Roberto Ovelar vuelve al fútbol peruano luego de seis temporadas, esta vez para defender los colores de Deportivo Municipal. Con 35 años, el experimentado delantero se ilusiona con la “franja” y, por supuesto, le es inevitable hablar de Alianza Lima.

Será tu cuarta experiencia en Perú, ¿qué expectativas te genera ahora con Municipal?

Así es, 6 años después se ha dado mi vuelta al Perú. Espero ser útil al equipo y conseguir cosas importantes con Municipal, que me ha abierto las puertas y confiado en mi servicio como profesional.

¿Qué referencias tienes del cuadro edil?

Municipal este año tiene por objetivo conseguir cosas importantes; y están llegando refuerzos. El profesor Navarro se comunicó conmigo desde el primer día; eso me pareció muy bueno ya que por experiencia prefiero hablar antes que nada con el técnico del equipo.

¿Esperabas que tu regreso se diera con Alianza Lima?

Creo que todos saben que yo siempre estuve pendiente de Alianza Lima, pero desde mi salida no hubo ningún tipo de acercamiento. A Municipal me ha acercado el preparador físico Alexis Cortés, quien me conoce desde mis inicios como profesional; también se ha comunicado conmigo el técnico Franco Navarro, diría que no tuve que pensar mucho para decidirlo, las ganas de contar conmigo y mis ganas de regresar a Perú lo han facilitado mucho. Espero demostrarlo en la cancha.

Te ofreciste a jugar pero no hubo respuesta...

Claramente nunca me imaginé que a Alianza esté en el descenso, por ser un club grande de Perú debería de siempre estar peleando todo a nivel nacional e internacional; me ofrecí no solamente en esta situación actual, sino que hasta mucho antes, pero nunca hubo interés lastimosamente. Para un contrato se necesita de dos partes, yo solo no puedo contratarme.

¿Cuánto te marcó Alianza Lima y por qué?

Alianza Lima me marca por su gente y por todo lo que en esos años viví como jugador y el apoyo de su gente todo momento.

George Forsyth fue tu compañero, ¿sabías que es candidato a la presidencia de Perú?

George, hasta donde supe, fue alcalde, la verdad después perdí información sobre él, pero si quiere hacer cosas importantes para la gente, siempre es bueno.

¿Te llama la política?

La política es un tema que me gusta, pero lo pensaré despues del retiro del fútbol.

¿Qué se necesita para ser goleador?

Ganas, disciplina, esfuerzo, entrenar y entrenar hasta conseguir los resultados, y luego seguir mejorando día a día, un goleador no se hace de un momento a otro, es trabajo duro.

Perfil

Roberto Ovelar es delantero de deportivo municipal. Futbolista paraguayo de 35 años, debutó en Cerro Porteño en 2006. Ha jugado en Cruz Azul de México, además de Junior, Millonarios y Once Caldas de Colombia. En Perú también jugó por San Martín.