Comenzó la hora regresiva para el “Clásico piurano” entre Alianza Atlético Vs. Atlético Grau y los protagonistas se alistan para no solo quedarse con el triunfo, sino para dar un espectáculo a la numerosa hinchada que los acompañará en el estadio Campeones del 36.

Roger Torres, volante colombiano del “Vendaval del Chira”, mostró confianza por el momento actual que vive el equipo y señaló que se encuentran preparados para pelear por un triunfo ante los albos.

MUY SEGURO

Será un bonito clásico que saldremos a ganarlo, para nostros es importante, tenemos un buen equipo y queremos darle una alegría a los hinchas. Tenemos una motivación extra, esta clase de partidos acrecienta el estado animico, y de ganarlo estaremos más cerca de los 8 y eso significa mucho para nosotros ”, sostuvo el volante sullanero.

Más adelante enfatizó que el técnico sabe su trabajo y ya tienen indicaciones de como jugar y como ganar este clásico. “Sería bonito anortarle a Grau, ya lo he hecho en anteriores ocasiones en que nos hemos enfrentado. No tengo revancha contra este equipo, los respeto, no creo que ellos pagarán los platos rotos por la mala racha que tenemos , solo hay que enfrentarlos, ellos llegan motivados por la goleada al Cienciano y como dije será un partido muy bonito e importante para nosotros”.