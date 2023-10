Romina Ccuno, tenista profesional: “Llegar a instancias finales sería un sueño en Santiano 2023″

El camino de un deportista profesional es largo y, a la vez, enriquecedor; perspectiva que tiene muy clara Romina Ccuno. La tenista de 21 años será una de nuestras representantes dentro de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y, a poco del inicio de la competición, nos cuenta detalles curiosos de su vida, su camino en su último torneo en Argentina, la emoción de vestir los colores de nuestra nación, así como sus experiencias en el campo de juego y la meta a lograr en el presente año.

¿Por qué tenis? ¿Cómo así iniciaste en el mundo de la raqueta?

Jugar en Argentina ya es un reto, ya que el nivel de las tenistas es bastante bueno, tanto en singles como en dobles. En verdad son partidos muy duros. Si bien en singles no pude avanzar mucho, igual me sentí muy bien jugando, sacando a relucir un buen estilo. Respecto a los dobles, consideró que jugamos bastante bien con mi compañera (la mexicana Victoria Rodríguez).

¿Tienes alguna preferencia entre singles o dobles?

Toda la vida he sido especialista en singles, los dobles son como un acompañamiento; pero, si me das a escoger la competencia es por ambos. En el caso de los dobles, el tener una compañera te quita un poco la presión, lo que me permite jugar más suelta.

¿Lista para Santiago 2023? ¿Cuál es el objetivo?

Sí, feliz porque me propuse hace mucho conseguir mi pase a Santiago 2023 y lo conseguí. Sé que será duro, conozco a la mayoría de las competidoras porque son con las que suelo viajar y competir en los torneos sudamericanos. El objetivo es claro, llegar a las instancias finales. Sería un sueño para mí.

¿Cómo te sientes al representar a Perú?

Representar al Perú es un orgullo. Hay una lista larga de personas que quieren ponerse la camiseta de su país y lograrlo es algo que te llena de emoción. Yo he representado a nuestro país desde los once años y se siente muy bonito. Sabes que estás dentro de los mejores y compitiendo con los mejores de otros lugares. Estar en ese nivel te hace sentir bien porque sabes que el esfuerzo está dando sus frutos.

¿Qué significa el tenis para ti?

El tenis fue como un balazo de agua fría, me cambió totalmente la forma de ver las cosas. Viajé desde pequeña, viajé sola a Europa a los 12 años. Cumplí muchas metas que no imaginé que cumpliría a tan temprana edad; además, conocí gente de otros países. El deporte me dio mucha disciplina, responsabilidad. Hice muchos cambios en mi vida por el deporte, como terminar el colegio a distancia, sin embargo, yo no lo veo como un sacrificio porque es algo que yo quiero y me hace feliz. Estoy realmente agradecida con el tenis y con mis papás por acompañarme en este sueño.

¿Cómo llevas el proceso de ser tenista profesional con tan solo 21 años?

Todo este proceso es una forma de vida, el objetivo es lograr todos los sueños que me he trazado. Sin embargo, lo logré o no, seré feliz porque llevar estas vivencias es algo que pocos pueden disfrutar. Los comienzos son duros, pero con constancia y enfoque lo puedo lograr. Espero, en algún momento, poder vivir de este deporte.

¿El 2023 fue un año con aciertos y desaciertos dentro de su carrera?

¿Cómo lo definirías en líneas generales?

Ha sido el año en el que vengo compitiendo más. Si bien fui de más a menos, me supe reponer, me dio ese empujón para encerrarme y entrenar como dos meses. Así es en todos los deportes, hay altibajos.