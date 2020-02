Escrito por Pamela Ríos Calmet

Si hablamos de rugby femenino en el Perú, Rosemary Quesada es la mejor referente. Sin embargo, nuestra ‘capi’, tras romperla en los Juegos Panamericanos Lima 2019, abrazó el retiro después de 10 años vistiendo la camiseta de Perú y dejando un gran vacío en el equipo. La ex ‘Tumi’ conversó con Correo y confesó que desde agosto, que dejó la selección, no ha podido pisar una cancha. También contó cómo viene superando sus días lejos de su pasión.

¿Por qué dejas el rugby?

Llegue a ese momento en mi vida en el que dije basta, tengo 31 y quiero meterle más balas a mi carrera. El rugby me encanta, me apasiona, pero no me da de comer y mientras este deporte siga siendo tan amateur en nuestro país, uno tarde o temprano tiene que priorizar.

¿No lo dudaste en algún momento?

Conforme se fueron acercando los Panamericanos, yo iba diciendo en voz alta. ‘Chicas, porsiacaso este es mi último campeonato’. Todas me miraban y me decían ‘no’. Creo que pensaban que me podían convencer. Una vez acabados los juegos, mi entrenador me preguntó si estaba segura porque en noviembre había un torneo. Yo le dije que sí. Sin embargo, seguía y seguía preguntándome. Yo ya no quería que me hablen más del tema, porque pese a que estaba segura, igual me dolía

¿Si hubieses nacido en otro país, lo hubieras dejado?

Si hubiera nacido en Nueva Zelanda y sería seleccionada, no había forma de que me saquen ahí. Incluso en Brasil, aquí no más, la situación es totalmente distinta. En Perú uno tiene que elegir.

¿Qué significan las ‘Tumis’ para ti?

Las adoro. En mi último día en la Villa abro la puerta del cuarto y estaban todas. Cada una empezó a dedicarme unas palabras. No dejábamos de llorar, hicieron que me quiebre. Realmente me hicieron sentir que era muy importante en el equipo y que me iban a extrañar.

¿El rugby femenino ha crecido?

Yo me he ganado con los peores momentos de selección, cuando solo teníamos un torneo al año, nos juntaban 3 semanas antes del campeonato, nos tiraban una pelota y nos decían que juguemos. Perdíamos hasta 70 a 0. Ahora los demás países ya juegan con sus titulares ante nosotras.

¿Qué significa el rugby para ti?

Es un estilo de vida. Siempre se trata de ir hacia adelante, de proteger a los tuyos, de respeto hacia cualquier contrincante. Incluso hacia el mismo árbitro. El rugby es un deporte lleno de valores y de respeto.

¿Qué tanto ha cambiado tu vida?

Ha cambiado un montón, tengo tiempo para ver a mis amigos. Incluso ya puedo ver a mi familia. Antes pasaban semanas y no podía visitar a mi mamá. Había dejado también mi guitarra de lado, porque no tenía ni fuerzas para levantarla. Me siento como una jubilada, pero sin plata. (Se ríe)

¿Cumpliste todos tus objetivos con este deporte?

Me hubiera gustado clasificar a los Juegos Olímpicos.

Cifras

2 años estuvo Rosemary fuera de Perú jugando en el club Cardenales en Tucumán, Argentina.

21 años tenía cuando se inició en el mundo del rugby.

1 mes pasó desde que inició a jugar este deporte para que sea seleccionada.

Perfil

Rosemary Quesada es excapitana de la selección de rugby. Fue parte de la selección peruana durante 10 años y asumió la capitanía en el 2017. Rosemary no solo es una excelente deportista, sino que además se graduó en la universidad en la carrera de periodismo.