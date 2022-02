Más reacciones del deporte mundial contra Rusia. El día después de iniciar el ataque contra Ucrania, diversas disciplinas anunciaron que no desarrollarán competiciones oficiales en terreno ruso. Este viernes, la Fórmula Uno se unió y confirmó la cancelación del Gran Premio de Rusia, que se iba a disputar en el circuito de Sochi en septiembre.

“La Fórmula Uno visita todos los países alrededor del mundo con la visión positiva de unir a la gente y de juntar naciones. Estamos viendo cómo se desarrolla la situación en Ucrania con tristeza e impactados. Esperamos un cambio y una resolución pacífica”, inicia la nota de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Este jueves por la tarde, la FIA, junto a los equipos, hablamos sobre la posición que tiene nuestro deporte y la conclusión es que es imposible llevar a cambio el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, cerró el documento que fue difundido mediante los canales oficiales de la institución.

La noticia llega en medio de las pruebas de pretemporada que se están realizando estos días en el circuito de Montmeló. En tanto, la FIA no se pronunció con respecto a la ciudad que reemplazará a Sochi en la jornada que será en septiembre. Mientras que la campaña arrancará oficialmente el próximo 20 de marzo.

El comunicado de la FIA sobre el Gran Premio de Rusia. (Foto: Fórmula Uno)

Dos pilotos se negaron ir a Rusia

El español Fernando Alonso y el alemán Sebastian Vettel avisaron el último jueves, antes de la decisión de FIA, que no estaban dispuestos a correr en Rusia (23 al 25 de septiembre). Los pilotos se pronunciaron apenas se conocieron los reportes relacionados con los primeros ataques contra Ucrania.

“Después de las noticias de esta mañana (jueves) me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país”, señaló Vettel.

“Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula Uno tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia”, manifestó Alonso.