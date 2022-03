Miles de personas viven un calvario a causa del ataque armado que inició Rusia contra Ucrania hace exactamente una semana. Conforme avanzaron las horas, los medios reportaron los casos de familias que abandonaron su país para buscar refugio en otro territorio. Lo mismo ocurrió con los extranjeros que, por diversas razones, radican en suelo ucraniano.

Es así como se conoció el caso de Claudio Spinelli, futbolista argentino en la Primera División de Ucrania. El hombre de FC Oleksandria, como tantos otros foráneos, solicitaron ayuda a sus gobiernos para salir de la zona afectada por la guerra. De ese modo y tras horas de angustia, el delantero pudo aterrizar este jueves en casa.

“Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo”, expresó el atacante en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ezeiza a los medios de comunicación.

“Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer”, agradeció un conmovido Spinelli.

Para entrar en contexto, el deportista de 24 años narró hace poco que para cruzar la frontera esperó “en la cola en auto podías estar dos o tres días. Era de 40 kilómetros. Los autos no avanzaban. Fue una locura”.

Por suerte, indico esta mañana, su esposa estaba en la capital de Francia. “Gracias a Dios no estaba en Kiev porque si hubiera estado en Kiev, seguiríamos ahí. La íbamos a pasar muy difícil”, manifestó sobre el encuentro con Cielo.

Enseguida, Spinelli retrocedió en el tiempo y relató la terrible experiencia en la víspera a los primeros bombardeos. “El día anterior estaba muy nervioso, sentí una especie de ataque de pánico. Y ellos estaban como sin nada”, en referencia a cómo lo vivieron los ucranianos.

“Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre, no hay que aprobarlo”, agregó el jugador de FC Oleksandria.

Finalmente, Spinelli se tomará un tiempo para decidir qué hará con su carrera. “Lo tengo que hablar con mi gente, con mi grupo de trabajo. Estoy muy bien preparado para lo que viene. Hoy quiero ver a mi familia, abrazarla y descansar. Ya mañana ver cómo sigue mi carrera”, contó a TyC Sports.