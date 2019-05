Russo tras renuncia a Alianza Lima: "Un hecho me marcó y no había forma de seguir"

El extécnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, habló tras su salida del club íntimo de La Victoria, Alianza Lima. Aclaró, en primer lugar, que no hizo efectiva su renuncia por el llamado de otros equipos.

“Me voy contento con los jugadores y con el trato que me dio el club, especialmente el señor Renzo Ratto y Gustavo Zevallos. Son situaciones personales, no tengo otro club, no tengo ofertas”, indicó para "Entre Bolas".

Russo añadió que fue una decisión a raíz de un evento ocurrido durante su estadía en Alianza Lima.

“Mi decisión es pura y exclusivamente personal. Estoy bien con los dirigentes, también con los jugadores, no tengo faltas, hubo un hecho que me marcó y entiendo que no había forma de seguir”, señaló el estratega argentino.

El técnico blanquiazul se fue con un registro negativo en el 'equipo del pueblo', con 7 derrotas, 4 empates y solo 3 victorias. Sin embargo, le augura un buen futuro al cuadro blanquiazul.

"Es un club que va a tener un crecimiento constante y ojalá aparezcan los resultados. Es un tiempo de adaptación", sostuvo.