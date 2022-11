La Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió, hace algunos días, el documento “Declaración de conformidad y compromiso” a los clubes de la Liga 1 para que lo firmen. De esa manera, confirmarán su participación del torneo nacional de la próxima temporada.

No obstante, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) se mostró en contra de la acción del ente rector del balompié nacional. Así lo dejó en claro el asesor legal de la entidad, Jhonny Baldovino, durante una entrevista con GOLPERÚ.

“No vamos a permitir que dejen sin jugar a un plantel. Acá o juegan todos o no juega ninguno. Debemos impedirlo. Lo que ha caracterizado a la Agremiación es la solidaridad entre compañeros. En las anteriores paralizaciones, muchos jugadores de clubes grandes se sacrificaron por lo que menos tenía y ahora será igual. Todos estamos juntos en esto”, señaló.

En la misma línea, Jhonny Baldovino agregó que “el documento que envió la FPF a los clubes no tiene la aprobación del reglamento y no ha pasado por las comisiones. La Federación se tomó una atribución sin que las comisiones correspondientes lo hayan aprobado”.

En una anterior entrevista con el mismo medio, el letrado mencionó que los jugadores están con la incertidumbre sobre la realización de la Liga 1 2023. “Muchos futbolistas te preguntan sobre cómo será el fútbol el próximo año y evidentemente este tema es muy sensible pues están jugando con el trabajo de los agremiados. De ello depende su futuro laboral”, acotó.

“El documento enviado el fin de semana es inaceptable y todos esos temas no te generan confianza. Entonces, ¿es momento de cambiar? Para nosotros como agremiación no. El cambio no es para mejorar; es más, la misma FPF no te da la certeza de que las cosas van a salir mejor”, explicó.