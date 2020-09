Orgullo peruano. Sandy Dorador es futbolista de Alianza Lima y sueña con la profesionalización del torneo femenino. Recientemente su trayectoria, experiencia y aporte al fútbol femenino en nuestro país traspasó las fronteras: fue destacada por la FIFA.

¿Cómo tomas ser destacada por la FIFA al considerarte un referente del fútbol femenino?

Muy contenta. Cuando me llamaron a entrevistarme estuve feliz porque es un respaldo más para el fútbol femenino.

¿Se puede dejar una buena base para las siguientes generaciones?

Sí. Nosotras estamos dedicadas al tema de la igualdad porque hay muchas canteras, niñas que juegan bien y academias. Tú ves ahora a muchas niñas jugando fútbol y eso nos da gusto, porque en algún momento el fútbol será profesional y a ellas le darán lo que se merece.

¿Cuánto apoya Alianza Lima al fútbol femenino?

Desde que empezó la pandemia pensamos que el club no iba a seguir contando con nosotras e iba a dejar de lado el fútbol femenino, pero Alianza nos ha apoyado con los entrenamientos virtuales y nuestro sueldo. Estamos muy contentas por el apoyo y ahora más por las redes sociales, porque eso ayuda bastante.

¿Te ha costado romper con los estereotipos y el machismo?

Me ha costado mucho. Yo vengo de una familia humilde, hemos tenido que hacer de todo para poder entrenar, a veces iba sin desayunar o almorzar y a eso se le sumaba los insultos de la gente, la discriminación. De pequeña me fastidiaban mucho por jugar al fútbol. Han sido cosas muy fuertes las que he pasado, pero gracias a Dios también me han ayudado para madurar, ver las cosas de otra manera y ser más fuerte para no derrumbarme.

¿Podemos hablar de un avance del fútbol femenino en Perú?

Sí. Desde que yo empecé a jugar se ha avanzado, falta mucho, pero sí hay avances, Va a pasar tiempo para lograr que el fútbol femenino sea profesional y que las chicas puedan ganar igual que un hombre. Nosotras no nos dedicamos a eso porque no es nuestro trabajo, tenemos chicas que estudian, trabajan y tienen familia y no se sabe lo que hay detrás para poder llegar a un entrenamiento. A veces sin comer o de haber trabajado todo el día.

¿Qué falta para llegar a ser una liga profesional?

Apoyo, mucho apoyo de la FPF, de los sponsors, de la televisión.

¿Qué mensaje les darías?

Que apoyen al fútbol femenino porque hay chicas que hemos venido desde abajo para lograr hacer algo y para las pequeñas que están detrás. Tenemos chicas que juegan muy bien, hay calidad, pero nos falta mucho más apoyo. Yo sé que en algún momento el fútbol femenino va a dar mucho de qué hablar.

Perfil de Sandy Dorador

Juega de delantero, tiene 31 años y estudia para ser entrenadora de fútbol. En el 2019 pensó en el retiro debido a la falta de apoyo. Representó a Perú en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.