A kilómetros de Lima y de la Videna, Santiago Ormeño, delantero peruano-mexicano de 26 años, es uno de los pilares del Puebla de la Liga de México, equipo dirigido por Juan Reynoso.

Su apellido tiene un grato romance con la selección nacional, pues su abuelo fue Walter Ormeño, exarquero de la Bicolor. Hoy podría ser una opción de ’9′ en el equipo de Ricardo Gareca.

¿Cómo tomas la posibilidad de ser convocado a la selección peruana?

Me motiva a seguir preparándome y hacer las cosas bien para cumplir mis objetivos y lleguen cosas mejores día con día.

¿Cuáles son tus prioridades?

Consolidarme en el fútbol mexicano, jugar para alguna selección, jugar en Europa y pensar en grande.

¿Tienes la oportunidad de jugar por la selección de Perú y México?

Me encanta la idea de que pueda sonar para alguna selección o para las dos, pero yo no he tenido ningún acercamiento, por lo tanto son rumores. Si llega el momento, tomaré una decisión y haré lo que crea que es mejor para mí.

¿Contemplarías un llamado de Perú?

Toda mi familia paterna es peruana, yo estuve por allá jugando y por el legado de mi abuelo los colores de Perú son importantes para mí.

¿Cuál es tu principal objetivo para este año?

Ahora estoy enfocado en el Puebla, si me viene una convocatoria de México o Perú o de dónde sea, en su momento lo veré y lo que sea mejor para mí será lo que decida.

¿Cómo te describes?

Soy un delantero alto, aguanto bien la pelota, tengo un buen remate de cabeza, pero sobre todo por mi altura y complexión física soy técnicamente dotado, sé qué hacer con la pelota.

Tu padre es peruano, ¿qué te dice de tu posible convocatoria?

Él no se mete tanto. No lo hemos platicado bien porque le digo que no prefiero hablar de eso, porque son puros rumores. A mí nadie me ha dicho nada y yo ya me estoy imaginando con alguna selección.

Reynoso describió tu juego como el de Flavio Maestri...

No había observado con atención a Maestri, pero a raíz de eso lo busqué y tenemos algunas similitudes.

¿Cómo es Reynoso como DT?

En Puebla se ha calmado un poco porque antes andaba con las revoluciones a mil, pero me parece un buen técnico. Me ha apoyado y me ha dado la oportunidad, es un extraodrinario entrenador y me siento muy cómodo con él.

¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol peruano y el mexicano?

En cuanto a calidad, no hay mucha diferencia, pero físicamente y a la velocidad que se juega sí es demasiado la diferencia. Acá en México es más correr, recepcionas y ya tienes que saber qué hacer con el balón. Allá en Perú creo que hay más tiempos para deshacerte con la pelota.

¿Quién es Santiago Ormeño?

Tiene 26 años y debutó en 2019. Es goleador del Puebla. La entrevista es un extracto de un diálogo en el programa ‘El Tridente’ de Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Ciudad de Finlandia ofrece recompensas para que sus habitantes se vuelvan ecológicos

Ciudad de Finlandia ofrece recompensas para que sus habitantes se vuelvan ecológicos