La historia de Santiago Ormeño en León llegó a su fin y ya empezó un nuevo desafío en Chivas de Guadalajara. El mexicano-peruano se sometió a exámenes médicos, puso la firma y ya se puso a disposición del entrenador Ricardo Cadena para ser una opción más para el ataque del ‘Rebaño Sagrado’.

En el elenco tapatío, ‘Ormedeus’ “no ganará menos” que en la ‘Fiera’, de acuerdo al portal Rebaño Pasión, dedicado a difundir información acerca del club de Guadalajara. Es decir, la citada fuente indica que el delantero no percibirá una cifra inferior a los 3 016 euros semanales y 156 832 euros anules, como se registra en la web de Salary Sport.

Si bien Chivas anunció el fichaje de Ormeño y le dio una calurosa bienvenida, la institución no ha brindado detalles sobre el costo de su ficha, ni el tiempo de contrato con el deportista nacido en México, pero que representa a Perú en lo que respecta a la selección.

Santiago Ormeño reforzará a Chivas en el Apertura 2022 de Liga MX.

El adiós de Ormeño a León

Por otra parte, León le deseó los mejores éxitos en su nuevo equipo al futbolista. “Gracias por ser un jugador entregado y profesional, pronto nos volveremos a ver”, se leyó en una publicación de la ‘Fiera’ a través de Twitter, hace unos días.

Asimismo, Ormeño se pronunció en redes sociales. “Gracias a la directiva por confiar en mí. Nunca es fácil decir adiós y despedirse de las personas con las que has vivido tanto. Cuerpo técnico, staff, compañeros y, sobre todo, a la afición incondicional, hoy puedo decir que me voy de este club, pero no dejo atrás a esta gran familia”, escribió en Twitter.

Es importante mencionar que Santiago Ormeño debutó en la Primera División de México con la camiseta de Puebla y, luego, pasó a Real Garcilaso (Cusco FC). Después, regresó a la ‘Franja’ donde se consolidó como titular y, debido a su buen rendimiento, León lo fichó.