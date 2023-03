Las Ligas Distritales de Fútbol de Piura y Castilla no jugarán hoy su primera fecha de la Liga 3, debido a problemas por motivo de cancha y la otra por desidia de los clubes.

El presidente de la Liga de Piura, Lucho Navarro Albán informó que la cancha del estadio de la Universidad Nacional de Piura no está disponible, por lo que optará por buscar la solución con el estadio Manuel O. Feijoó de Catacaos.

En la Liga de Castilla fue postegado el inicio del campeonato por desidia de los mismos equipos que no adquirieron los carnets de cancha y a otros que les falta documentación.

EN CATACAOS Y 26 DE OCTUBRE

En la Liga Distrital de Veintiséis de Octubre se ha programado la 2da. fecha de su torneo de Primera División a jugarse hoy desde las 8:50 am. con Defensor La Molina Vs. Deportivo Shekina. Más tarde dirimen Defensor Santa Rosa con Defensor Sporting; Deportivo Paira enfrenta a Churres Íntimos y Atlético San Martín contra Deportivo Túpac Amaru.

En la Liga de Catacaos chocan: Juventud Unida Vs. Blondel; Beto Aguirre Vs. San Miguel; San Martín Vs. Sport Aguila; Cristo Morado Vs. Sport Chocán; Cortéz FC. Vs., Defensor Monte Sullón y Nuevo Catacaos con Deportivo Monte Sullón.