Selección de Brasil: Lucas Moura espera jugar la Copa América tras goles en Champions

"Estaré a la expectativa", dijo Lucas Moura, en clara referencia a un posible llamado para jugar por Brasil. Con su 'hat trick' ante Ajax por las semifinales de la Champions, el futbolista brasileño le dio el pase a su equipo, el Tottenham inglés, a la tan ansiada final del torneo europeo. Después de tan notable actuación, el volante espera ser parte de la selección de Brasil que disputará, en condición de local, la Copa América 2019.

"Puedo decir que estoy preparado, que estoy haciendo todo lo mejor posible y que estar en la selección siempre fue uno de mis grandes objetivos", indicó Lucas Moura al canal de televisión Globo.

El brasileño dijo que hasta el momento no ha mantenido conversaciones con el técnico de la selección brasileña Adenor Leonardo Bachi 'Tite', pero espera que él "haya visto el partido" en que anotó los tres goles de la clasificación del Tottenham a la final.

"Creo que fue una buena oportunidad para demostrar que tengo la capacidad necesaria para ser convocado". Es claro que "son partidos de ese nivel en los que uno queda más evidente y muestra mejor lo que es capaz de hacer".

Sin embargo, Lucas Moura sabe que su convocatoria aún no está asegurada. "Sabemos de la importancia de esos partidos (de la Liga de Campeones de Europa) para el fútbol mundial, pero si eso va a ser suficiente para que me convoquen a la selección, no lo puedo saber", mencionó el astro brasileño.