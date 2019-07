02 de Julio del 2019 Selección de Brasil: Tite cuenta que no "consigue dormir" por las altas expectativas sobre su equipo El entrenador de la 'verdeamarela' expresó sus sensaciones a pocas horas de afrontar la semifinal ante Argentina

Textos: Redacción Multimedia con información de EFE



A pocas horas del decisivo choque ante Argentina,Tite, asimila su presente al mando de la poderosa selección brasileña con los sentimientos que su cargo le suscita.

"Dije que tengo una expectativa muy grande, que no consigo dormir, no voy a conseguir dormir de nuevo. No disimulo, no hago el papel aquí y llego allí y hablo de otra forma con los jugadores. ¡Claro que tenemos expectativas! Soy humano", dijo en la víspera de un nuevo superclásico de las Américas.

El entrenador de Brasil sostuvo que buscan "ganar dentro de la ley del juego", siendo "mejores y leales". Refirió que es la única forma de "sentir orgullo de lo que uno pueda producir".

El partido se jugará en el Mineirao de Belo Horizonte, el estadio de la derrota humillante por 1-7 ante Alemania en el Mundial Brasil 2014. "Perdimos en el 1-7, ganamos a Alemania en la final de 2002, perdimos en 1950 en el Maracaná... En la historia uno escoge el capítulo que quiere. Ahora tenemos un gran clásico, dos grandes equipos, pero aquí es donde más cariño del aficionado tuvimos, más que en Porto Alegre, que es mi tierra", finalizó Tite.

Brasil y Argentina jugarán hoy a las 7:30 p.m. el primer duelo por semifinales de la Copa América. Directv y América TV serán las cadenas televisivas encargadas de transmitir el partido, y también puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de Correo.