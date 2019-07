02 de Julio del 2019 Selección de Brasil: Tite dice que "no se puede neutralizar" a Messi El estratega de la 'verdeamarela' resaltó la capacidad de la figura argentina, su rival en el partido de hoy por semifinales de la Copa América

Textos: Redacción Multimedia



En una instancia decisiva como es una semifinal de Copa América, Argentina y Brasil jugarán una nueva edición del 'superclásico sudamericano', el también llamado 'clásico del Atlántico'. Al respecto, el entrenador de Brasil, Tite, hizo un análisis de Lionel Messi, la figura argentina que tendrán que enfrentar sus jugadores.

"No se anula a Messi, no. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizar a un jugador como Messi", indicó el estratega en conferencia de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, recinto que albergará el decisivo partido.

Sin embargo, mostró confianza por la calidad de sus jugadores Philippe Coutinho, Roberto Firmino, David Neres o Willian, de quienes advirtió que en algún momento serán "decisivos", y que tampoco se pueden neutralizar.

Asimismo, señaló que Argentina es más que sus "individuales", debido a que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni también "ha crecido en términos colectivos también". "Y el colectivo potencia la individualidad", explicó.

El entrenador Tite dijo, además, que no cree que Argentina juegue a defenderse debido a que cuenta con jugadores de calidad, y agregó que es "inevitable" que en algunos momentos del partido sean "superiores". En esos momentos, indica, "es importante que no finalicen".

"Cuando conseguimos equilibrar esas acciones, tenemos más condiciones de vencer", puntualizó.

Brasil y Argentina jugarán hoy a las 7:30 p.m. el primer duelo por semifinales de la Copa América. Directv y América TV serán las cadenas televisivas encargadas de transmitir el partido