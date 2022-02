Brasil fue el primer país sudamericano en asegurar su clasificación al Mundial Qatar 2022. El entrenador Tite plasmó su idea de juego en el equipo que arrasa en las Eliminatorias de Conmebol y actualmente, marcha líder invicto con 39 unidades. El estratega asumió el timón de la ‘Canarinha’ en 2016 y se volvió un máquina, pero todo tiene su final.

El director técnico brasileño anunció que dejará el cargo tras el campeonato de fútbol más importante de los continentes. “Mi ciclo va a ir hasta el final de la Copa del Mundo. Tenemos que ser lo suficientemente naturales como para conocer esta secuencia de trabajo. No es el momento de hablar de ello, pero no quiero omitirlo, no está en mi perfil”, señaló en una entrevista con el programa Redação del canal SporTV.

De la misma manera, mencionó que se plantea un último objetivo al mando de su selección. “No quiero ganar de cualquier manera. Gané todo en mi carrera, lo único que necesito es la Copa del Mundo”, explicó el exentrenador de Corinthias y que dirigió a Paolo Guerrero.

Es importante mencionar que, con Tite en el banquillo, Brasil solo ha caído cinco veces. Los verdugos de la ‘Canarinha’ fueron Bélgica (2-1) en los cuartos de Rusia 2018, Perú (1-0) en un amistoso en 2019 y Argentina en tres oportunidades, pero la más recordada es la final de la Copa América 2021.

Tite prefiere rivales europeos para prepararse

Por otra parte, Tite se refirió acerca de los rivales que le gustaría enfrentar antes de iniciar el Mundial Qatar 2022. “Nos gustaría jugar contra un equipo europeo, pero no hay posibilidad. Jugar contra Argentina dos veces es contraproducente. No nos hará ningún bien”, añadió Redação del canal SporTV.