La selección de Chile tiene el firme propósito de alcanzar un cupo para el Mundial de Qatar. Para alcanzar ese objetivo, la ‘Roja’ contará con 27 jugadores, de acuerdo a la lista de convocados que se dio a conocer este lunes, a menos de dos semanas del inicio de la última doble jornada de las Eliminatorias.

En la nómina, figura el delantero Ben Brereton, que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo y motivo por el cual no ha podido jugar los últimos cuatro partidos de Blackburn Rovers. El anglo-chileno es una de las cartas de ataque del combinado que dirige Martín Lasarte.

Además de la presencia de Brereton, otras novedades son los regresos del experimentado jugador de 37 años, Luis Jiménez, de Palestino, y de Diego Valdés, mediocampista que milita en el América de México. En la relación, no podía falta Arturo Vidal, quien se perdió la fecha doble anterior por una suspensión.

“No va a ser mi último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me dé, hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección’”, declaró recientemente el ‘Rey Arturo’, en entrevista para TNT Sports Chile.

La selección chilena, sexta en las Eliminatorias con 19 puntos, chocará este jueves 24 de marzo con Brasil en Río de Janeiro. Cinco días más tarde, la ‘Roja’ se enfrentará a Uruguay en Santiago de Chile. Ambos cotejos están programados para las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena).

Estos son los convocados de la selección de Chile

Arqueros:

Claudio Bravo - Betis (España)

Brayan Cortés - Colo Colo

Sebastián Pérez - Universidad Católica

Zacarías López - Deportes La Serena

Defensas

Paulo Díaz - River Plate (Argentina)

Mauricio Isla - Flamengo (Brasil)

Benjamín Kuscevic - Palmeiras (Brasil)

Guillermo Maripán - AS Mónaco (Francia)

Gary Medel - Bologna (Italia)

José Pedro Fuenzalida - Universidad Católica

Enzo Roco - Elche (España)

Gabriel Suazo - Colo Colo

Sebastián Vegas - Monterrey (México)

Mediocampistas

Charles Aránguiz - Bayer Leverkusen (Alemania)

Claudio Baeza - Toluca (México)

Marcelino Núñez - Universidad Católica

Pablo Parra - Puebla (México)

Erick Pulgar - Galatasaray (Turquía)

Diego Valdés - Club América (México)

Arturo Vidal - Inter de Milán (Italia)

Delanteros

Ben Brereton Díaz - Blackburn Rovers (Inglaterra)

Víctor Dávila - León (México)

Luis Jiménez - Palestino

Jean Meneses - León (México)

Joaquín Montecinos - Tijuana (México)

Alexis Sánchez - Inter de Milán (Italia)

Eduardo Vargas - Atlético Mineiro (Brasil)