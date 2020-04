En medio de días complicados, a causa del coronavirus, Carlos Zambrano dio este miércoles una buena noticia a los hinchas de la selección peruana y Boca Juniors. Y es que el defensa contó que volvió a correr tras una dura lesión a las costillas.

“Después de una pequeña lesión de casi un mes, lo más gratificante es volver a correr y hacer deporte, gracias por todo, Diosito”, escribió Carlos Zambrano, en su cuenta de Instagram, con un video en la que se ejercita en una máquina trotadora.

Asimismo, el ‘León’ dejó un reflexivo mensaje, en tiempos de cuarentena por el COVID-19. “Pronto saldremos de esta y, sobre todo, a seguir apoyando a la gente que realmente necesita. Y si no sumas, no restes, por favor”, añadió Zambrano.

Carlos Zambrano volvió a correr tras lesión en las costillas. (Video: Carlos Zambrano / Instagram)

Grito de gol contenido

Luego de varias semanas, desde se consumó el título de Boca Juniors en la Superliga Argentina, el peruano Carlos Zambrano, integrante del plantel, confesó -en una transmisión en vivo de Instagram,con el periodista argentino Andrés Cantor- el duro momento que vivió luego de terminar con tres costillas rotas y, ya fuera del campo, intentar celebrar el gol del título.

“¿Cuando Carlitos hace el gol vos ya estabas afuera, no?”, le preguntó Cantor. “Yo ya estaba afuera. Fue a los tres minutos, prácticamente. No te imaginas la adrenalina del momento. Por más que yo estaba sin a me pegué un salto… no podía gritar mucho porque me faltaba el aire en su momento. Estaba en un momento crítico, me dolía mucho. No encontraba la posición para que me entre el aire”, narró el peruano.