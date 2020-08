Diego Maradona tiene en sus planes a Christian Cueva para en Gimnasia y Esgrima. Christian Bragarnik, representante del histórico jugador argentino, explicó que estaban tratando de convencer al peruano para que firme con el club de La Plata. Este martes, volante confirmó que existe la posibilidad.

‘Aladino’ le brindó una exclusiva a El Tridente Depor para hablar de su futuro y, por supuesto, de sus nuevos retos con la selección en las Eliminatorias (arrancan en octubre): “Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera (Maradona) contar con uno. Y sinceramente no lo pensé en mi vida. Ni lo había soñado ni nada”.

Cueva, a su vez, manifestó que “que te llame Diego es motivador para mi persona, es muy importante. El fútbol es así, que te llamen te llena de energía, si se da algo voy a dar lo mejor”. Con relación a las ofertas que llegaron, entre ellas la de Gimnasia, esto es lo que sostuvo...

“Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística. Por eso, que se fijen en uno siempre le agradeceré a Dios. No soy mala persona, por eso Dios me tiene bien. Y esta oportunidad, ya sea en Gimnasia o en otro lugar, la voy a tomar con mucha responsabilidad”.

Se prepara con todo

Respecto a los trabajos que viene desarrollando en la Videna, ‘Aladino’ contó: “Ya prácticamente tengo un mes (entrenando). De hecho hay una mejora, pero siempre se extraña la ‘pelotita'. En la parte física estoy bien y solo espero ponerme a la orden de lo que Dios permita para mí. Por ese lado estoy tranquilo, pero sí extrañando pisar el césped”.

Cueva, además, contó una anécdota con Sergio Ibarra. “Muchos no saben pero he vivido en el departamento del ‘Checho'. En los comienzos de mi carrera me ayudó con mi mensualidad. Eso, te voy a ser sincero, me marcó mucho. Me marcó que un jugador con tu experiencia me haya podido ayudar”, añadió.