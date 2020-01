Y un día volvió. Christian Cueva se hizo presente este miércoles en el campo de entrenamiento Rey Pelé en el que fue el primer día de pretemporada de Santos FC, actual subcampeón del Brasileirao y que participará en la Copa Libertadores 2020. El peruano está ante una nueva oportunidad en el ‘Peixe’.

Christian Cueva tiene las opciones intactas en Santos FC. Con la salida de Jorge Sampaoli del cuadro de Brasil, el mediocampista de la Selección Peruana volvió a unirse a los trabajos del primer equipo.

‘Aladino’ fue apartado del resto del grupo cuando el estratega argentino estuvo al mando del combinado de Sao Paulo, tras una aparente discrepancia, lo que ocasionó que el deportista no sume minutos en el Brasileirao.

Christian Cueva espera recuperar el terreno perdido en Santos FC y volver a entrar en la órbita de Ricardo Gareca, quien está pensando en el armado del equipo para lo que será la participación de la Selección Peruana en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América.

Elenco do Peixe chegando para a temporada 2020! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Ul90ILwp8e — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 8, 2020

En la presentación del nuevo entrenador de Santos, Jesualdo Ferreira, inevitable fue para los periodistas consultarle al portugués sobre la situación de Christian Cueva, quien tuvo nula participación en la última parte del año con camiseta del ‘Peixe’.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”, respondió Ferreira.

La Selección Peruana espera que Christian Cueva pueda ganarse un lugar en el equipo de Ferreira y vuelva a ser el ’10′ de antes. ¿Tendrá una nueva oportunidad?

