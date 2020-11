Los seleccionados están concentrados en el Perú vs. Chile, duelo por la tercera fecha de las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022. Al mismo tiempo, los integrantes de la Bicolor opinaron sobre situación política de nuestro país. Este jueves, Edison Flores se unió a sus compañeros y se pronunció mediante redes sociales.

“Hoy, miles de peruanos representan nuestro sentir en las calles. Mañana, once jugadores saldremos también a defender a nuestra patria con garra y amor propio, dejando la piel por nuestros colores”, expresó el atacante sobre las manifestaciones anunciadas en diversos puntos de Lima y todo el territorio.

“Tengan claro que el partido más importante, que es el de la lucha por nuestros derechos, lo jugamos todos juntos y estoy seguro de que lo ganaremos”, se dirigió el ‘Orejas’ Flores a todos nuestros compatriotas a través de una historia en Instagram.

“Cuando estamos unidos logramos cosas increíbles y hoy estamos más unidos que nunca. ¡Arriba Perú, carajo!”, concluyó el integrante de la selección para respaldar a los ciudadanos que levantan su voz de protesta desde las calles.

El mensaje de Edison Flores. (Foto: Instagram)

Los jugadores de la Blanquirroja comprometidos

En las últimas horas, Christian Cueva, Renato Tapia, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Miguel Trauco, entre otros, usaron las redes sociales para pronunciarse sobre la actual situación.

“Oro por mi patria y para que los políticos escuchen y entiendan el sentir del pueblo peruano. Manifiéstate pacíficamente. No la violencia. No a los saqueos. No al vandalismo. No a la corrupción”, escribió el ‘Aladino’.

“No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, comentó Tapia.