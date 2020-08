La selección peruana también se unió a los clubes en la campaña de concientización dirigida a los hinchas del fútbol. Con la participación de jugadores de la Blanquirroja, el video contiene un mensaje fuerte relacionado con la pandemia del coronavirus: las consecuencias, los cuidados y recomendaciones que todo ciudadano debe seguir.

“La nueva normalidad pide una sociedad responsable. Respetemos las normas y pronto volveremos a juntarnos como verdaderos hinchas. Amemos el fútbol cuidando nuestras vidas”, se publicó en la cuenta oficial de la Blanquirroja.

El video arranca con imágenes de lo que vive el país y las condiciones con las que se convive con el nuevo coronavirus. “Todos hemos tenido un familiar o un conocido que ha muerto por el COVID-19. Gente, tienen que cuidarse, hacer caso. Protégete, hay que salir de esta todos juntos. Si no pones de tu parte, el coronavirus nunca se va a ir”, mencionan los miembros de selección peruana.

Los convocados a este video estuvieron Aldo Corzo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Pedro Aquino, André Carrillo, Miguel Trauco, incluso, el propio Ricardo Gareca y el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

“Ya, pues, hermanito. Hay que hacer caso a las recomendaciones. Piensa antes de actuar. Protégete. No dejes que el coronavirus nos gane, hay que estar unidos. Este partido no lo jugamos once personas, lo jugamos más de 30 millones de peruanos. A nadie le gusta vivir así, tenemos que salir de esto ¡ya! Está en tus manos, depende de ti”, continúa el video.

La selección peruana tiene previsto algunos amistosos previos al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a Qatar 2022. De acuerdo a Conmebol, los duelos arrancarán desde la primera fecha, por lo que la ‘bicolor’ arrancará de visita ante Paraguay en octubre.