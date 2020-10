Una publicación de Gianluca Lapadula alborotó las redes sociales la semana pasada. El delantero destacó la vinculación con sus raíces peruanas y de inmediato fue relacionado con la selección nacional. Incluso, Ricardo Gareca dio una respuesta sobre aquella posibilidad y aseguró que la Blanquirroja “está abierta para quien quiera estar, no hay mayor inconveniente”.

Después del mensaje subido a Internet y las palabras del estratega de la Bicolor, el atacante del Benevento de la Serie A se pronunció por primera vez en mucho tiempo. El futbolista se explayó en una conversación con la página de la cadena Sky Sport en Italia.

“Definitivamente no es a través de un tatuaje que le diré a Perú y al entrenador que acepté a la selección peruana. Si alguna vez tuvieras este pensamiento, la primera persona en saberlo sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, soy mucho más consciente y orgulloso que la sangre peruana está dentro de mí”, admitió Lapadula.

Enseguida, el futbolista brindó detalles de la reunión que tuvo con el entrenador de la Blanquirroja hace unos años. Asimismo, el goleador de 30 años explicó por qué descartó la posibilidad de ponerse la casaquilla nacional.

“Hace cuatro años, el entrenador Gareca vino a Italia a conocerme, hablamos de este discurso de la Copa América. Pero fue en conjunción con los playoffs de Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que no estaba muy apegado no habría sido correcto, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competición. Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A con Pescara”, sostuvo.

Gianluca Lapadula, la explicación del tatuaje

Lapadula subió una imagen con un tatuaje relacionado con el Perú. Sin embargo, la instantánea del delantero tiene vínculo de los nativos norteamericanos. De todos modos, el futbolista dio una explicación en la misma conversación.

“Quería imprimir en mi piel lo que me pertenece. Nunca he tenido la oportunidad de conocer Perú personalmente, lo que sé lo sé a través de las historias de mi madre. En el último período mi curiosidad ha crecido, he mirado muchas fotos y muchos videos”, inició.

“Incluyendo este video donde se ve una fiesta en Paramonga para la Patrona de la Soledad donde se utilizan muchos símbolos incas, entre ellos la bandera del Tahuantinsuyo y los tocados con plumas: este es el motivo de mi descripción”, comentó el atacante.

“Desde pequeño tuve mucho apego al Perú, tenía muchos amigos peruanos con los que iba a tocar en el oratorio. Y también fue gracias a la cocina, mi mamá hizo tantos platos deliciosos que realmente aprecié. Estoy muy feliz de poder conocer más sobre mis orígenes y, por qué no, algún día cumplir el sueño de ir a Perú”, concluyó Lapadula.