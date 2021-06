Todavía quedan algunas horas y sesiones de entrenamientos para que Ricardo Gareca defina el once que enviará en Quito, ciudad de altura. En la víspera del Perú vs. Ecuador se conoció que Gianluca Lapadula puede tener una opción de arrancar y, de esa manera, vivir su primera experiencia en una ciudad con esas características.

De todos modos, el delantero está preparado para asumir ese reto, pero tomará sus precauciones para rendir de la mejor forma. “Me han dicho que no será sencillo, que debo tener cuidado con la respiración. No tengo problemas de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, manifestó en RPP.

“Nunca he tenido temor, tengo mucho respeto a Ecuador, será un partido muy difícil”, agregó Gianluca, quien ya arrancó desde el pitazo inicial en el compromiso frente a la selección de Argentina en el Estadio Nacional durante la última jornada doble de clasificación que se disputó el año pasado.

En la misma línea, Lapadula sueña con sus primeros tres puntos y su primera conquista vistiendo esta camiseta. “Tengo muchas ganas de ganar mi primer partido con la selección peruana porque es una cosa muy importante para mí. Todos los delanteros esperan anotar y espero ayudar”, agregó.

Agradece los elogios

El ingreso de Lapadula y su trabajo en el partido contra Colombia (pese a la derrota 0-3) fue poco de lo positivo que se pudo rescatar de la jornada del jueves. Luego de los minutos en la cancha, los fanáticos de la Blanquirroja se quedaron conformes con el ‘9’ y pidieron que sea titular con el ‘Tricolor’.

“Yo siempre he jugado así el fútbol, como algo que te puede levantar. Si crees es lo que haces... Quería ayudar a mi equipo y a mi selección, lo siento por la derrota”, destacó. “Todos sabemos que no es un momento sencillo. Es un momento que tenemos que estar más unidos que nunca”, sostuvo el hombre de 31 años.

En otro momento de la conversación, Lapadula explicó su sensación por compartir roles con Paolo Guerrero en el ataque. “Es un honor jugar con el capitán, es un símbolo y un jugador histórico de la selección. Siempre la ‘9’ ha sido la suya. He tenido la oportunidad de conversar con Paolo, es un grande”, cerró.