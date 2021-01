Llegar a jugar por la selección peruana “fue un orgullo”, indicó Gianluca Lapadula, quien dejó claro los motivos por los que tardó en llegar al cuadro nacional tras un primer acercamiento con Ricardo Gareca.

“Cuando hace cinco años me reuní con el ‘Profe’ Gareca me gustó la idea de jugar por Perú, pero quería acercarme mucho más a mí país de origen, estudiar más la historia y el idioma, estoy en un momento importante en mi carrera y es por eso que tomé esta decisión. Nunca rechacé a la selección”, explicó el delantero del Benevento este martes en diálogo con ‘Fútbol como cancha’ de Rpp.

“Estuve en los play offs de mi equipo (Pescara), en ese momento no me sentía tan cercano al país y fue por eso”, agregó.

Luego de su debut, el atacante manifestó su deseo de volver a estar bajo el mando de Ricardo Gareca. “Para mi fue un orgullo jugar con la ‘Blanquirroja’. Quiero agradecer a todo el país porque me recibió con mucho cariño. Espero ser citado a la selección. Es muy importante para un jugador. Espero tener continuidad”, indicó.

Clasificar a Qatar 2022 es una tarea pendiente, reconoció. “Yo siempre he apoyado a Perú, desde pequeño. La verdad que mi objetivo es llegar al Mundial”, indicó en la entrevista.

Lapadula también se refirió sobre Paolo Guerrero y lo ubicó como “un gran delantero”. “Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, espero que sea pronto. Siempre me gustó su manera de jugar fútbol. Siempre lo he seguido. También a Vargas, Farfán y Pizarro”, afirmó ‘Lapagol’.

Luego, el ariete del Benevento renunció a la camiseta 9 de la ‘Blanquirroja’: “El 9 es el número de Paolo Guerrero. A mí no me interesa si uso otro número. Siempre he jugado con el 9, 10, creo que 13 cuando estaba pequeño, pero creo que no es importante, lo importante es ganar”.