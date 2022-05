‘Lapadula Sin Límites’ se llama el club de fans oficial del atacante nacional Gianluca Lapadula. Cuenta con el respaldo del italoperuano y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Y fue creado días después del debut del ‘Bambino’ en la selección peruana, en noviembre de 2020. A la fecha, sigue creciendo. Ya tiene miles de seguidores.

Esta redacción se comunicó con Piero Valverde, presidente del club, para conocer más de este proyecto y saber cuál es su principal objetivo.

¿Por qué decidiste crear una página dedicada a Gianluca Lapadula?

En lo personal, yo soy fanático de Lapadula antes de que venga a la selección peruana. Soy muy fanático del futbol italiano. Sigo a Gianluca desde que estaba en Pescara y sabía que iba a venir al Perú; ya tenía en mente que él iba a jugar en la selección. Sabía que su madre era peruana, y cuando supimos que ya era parte de la selección decidimos crear el club de fans. He seguido toda su carrera futbolística.

¿Cuándo nació el club de fans?

El club de fans nació el 19 de noviembre del 2020. Ya tenemos un año y medio de creado.

¿Cuántos miembros son actualmente?

En el Perú somos 500 miembros inscritos y tenemos sedes internacionales en Italia, Argentina y Chile. Pero aquí en Perú está el club central.

¿Son cercanos a Gianluca?

Gianluca nos conoce, tenemos contacto con él, con su familia, siempre nos manda saludos, lo recibimos en el aeropuerto. Hemos tenido hace poco un encuentro con él gracias a una marca conocida que nos dio la oportunidad de estar en un zoom.

¿Y con su familia?

Tenemos contacto con su mamá la señora Blanca, con el señor Gianfranco, con sus tíos allá en Italia, y también estamos respaldados por la Federación Peruana que siempre nos apoya. La Federación sabe de nuestro club de fans y también le hace llegar (a Lapadula) los regalos y todo, porque ellos están en el hotel y tienen que respetar una burbuja sanitaria. Hemos celebrado su cumpleaños; le conseguimos un saludo del Grupo 5 y de Manuel Donayre. Él sabe de nosotros.

¿Cuántas personas aproximadamente acuden a las reuniones?

Somos 500 inscritos, pero hay 40 activos que son de Lima, otros son de provincia que no pueden venir. Mayormente los activos son entre 50 y 60 personas.

¿De qué suelen hablar en las reuniones?

Siempre nos reunimos mensualmente a coordinar las ideas del club, porque no solamente apoyamos a Gianluca, sino también realizamos obras sociales. Hemos realizado una obra social en diciembre con el primo de Gianluca, Andrés. Hicimos una actividad en el Hogar del Niño en Santa María, y trabajamos con un albergue de niños, que siempre los apoyamos. Eso nos enseña Gianluca, no solamente a seguir el fútbol, sino también a tener humildad. El ejemplo que se tiene de él es que no nos rindamos y que debemos seguir adelante, tal como él lo aplica en la selección cuando juega. Él puede romperse el diente o la cara, pero él sigue adelante.

Veo que traen camisetas y ‘merchandising’ de Lapadula...

Nosotros cuando nos reunimos siempre tratamos de incentivar a los integrantes y realizamos sorteos, actividades, dinámicas y preguntas sobre cuán ‘lapadulistas’ son. Nosotros nos denominamos los ‘lapadulistas’, porque hay una diferencia entre un ‘lapalover’ y un ‘lapadulista’. Y es que la palabra ‘lover’ ya es muy común en varios artistas, por eso nos denominamos ‘lapadulistas’ para ser más original.

Coméntame acerca del logo de la página, ¿quién lo diseño?

El logo lo diseño un compañero. Se llama Omar y es diseñador de una empresa. Siempre nos ha ayudado con eso y nos obsequió el logo de la página. Pronto vamos a sacar una web que se va a llamar www.Lapadulasinlimites.com. Será la página oficial del club de fans.

Hablando de Gianluca, se ha adaptado muy rápido a Perú, hasta se sabe el himno...

Gianluca ha sido una de las personas que más rápido se ha adaptado al Perú. Él es peruano, se arrepiente de no haber conocido antes el Perú, y ahora está más ‘peruanizado’, pero siempre ha sido una persona que ha amado al Perú.

¿Alguna vez han tratado de organizarse para verlo en persona?

Estamos pensando en hacer una reunión con él presencialmente, aquí en Perú. El Club de Fans lo está organizando, viendo todo ello.

Suele tener muchos apodos, ¿cómo lo llaman ustedes?

Él es nuestro gladiador inca. Todos los apelativos que le dan son espectaculares, pero nosotros siempre le decimos el “Tanque Inca”, “Lapagol” o “El Bambino de los Andes”. Tiene un montón, pero todos son positivos para él.

¿Qué opiniones tienen acerca de la situación actual de Gianluca con el Benevento?

Con respecto a lo del Benevento, tal como Sergio Peña lo dijo en una entrevista, tal como lo dijo Néstor Bonillo, Gianluca está bien y quiere jugar. Gianluca ha jugado con todo roto y siempre ha estado dispuesto. Nosotros, como fans, estamos muy indignados con las actitudes del director técnico Fabio Caserta porque son reiteradas las mentiras que ha dicho. Discúlpanos la palabra, pero es un miserable, porque no se le trata así a una persona que ha dado goles y que se ha puesto la camiseta. Ha dado todo por el equipo y lo están tratando mal. Te comento esto porque nosotros tenemos mucho contacto con su familia en Italia y ellos nos comentan todo lo que sucede. Sienten la misma indignación.

Al parecer es un tema personal...

Hay algo personal. Caserta nos parece una persona poco profesional. Y desde ya decimos que lo que le está diciendo a la prensa es mentira.

¿Cuál es el objetivo principal del club?

El objetivo principal es apoyar a nuestro ídolo Gianluca en toda su carrera futbolística. Nosotros queremos seguir apoyándolo quién sabe hasta como director técnico en un futuro.

Lo de DT, habrá que convencerlo...

Sí, claro, yo creo que si le metemos el ‘bichito’, sí va a seguir. A nosotros nos gustaría. Quisiéramos que él sea el próximo Gareca o el director técnico de cualquier equipo del mundo.