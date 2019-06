25 de Junio del 2019 Selección peruana: Hincha israelita asegura que le hicieron una broma y que no tomó cerveza (VIDEO) Además,​ el hincha peruano más conocido presentó al culpable de las fotos, pues refirió que él estaba dormido

Textos: Redacción Multimedia



El hincha más conocido de la selección peruana, David Chauca, aseguró que le hicieron una broma y que no tomó alcohol durante los partidos de la Copa América de Brasil 2019.

El seguidor de la bicolor conocido como el 'hincha israelita', rechazó que haya bebido alcohol y presentó al responsable de las fotos en las que aparece al fondo de una botellas y vasos con cerveza, las mismas que se viralizaron en las redes sociales.

David Chauca aclaró a través de un video que colgó en su cuenta de Facebook, en el cuenta que al momento de que se tomaron las fotos, él estaba cansado y se quedó dormido; y que sus amigos, entre ellos el conocido como el "Niño Cóndor" le hizo una broma pesada.

"Amigos y amigas, en la redes sociales he visto fotos que no son verdad. Anoche estuve viendo el partido de Chile con Uruguay con mis amigos 'El Niño Cóndor' y 'El fantasmita' durante un momento yo me quedé dormido", refirió.

En el video se ve al autor de la foto pidiendo disculpas al 'hincha israelita' y a su familia por el daño ocasionado.