Raúl Ruidíaz es habitual convocado a la selección peruana. Los goles que anota en Seattle Sounders, que redondean sus brillantes actuaciones, confirman que se trata de un gran futbolista. No obstante, la ‘Pulga’ aún no ha podido reeditar esas presentaciones en la ‘Blanquirroja’. De hecho, no convierte desde marzo del 2018.

Tal situación ha generado todo tipo de comentarios. Mientras que hay algunos que critican a Raúl Ruidíaz, también hay muchos que le dan crédito a la ‘Pulga’. De este último grupo forma parte Jefferson Farfán, quien elogió la categoría del menudo atacante.

“La ‘Pulga’ tiene todas las cualidades para hacer (en la selección) lo que hace en su club. Ya va a llegar el momento que él va a estar de la manera que está en su club. Es un jugador con mucha calidad. Todos lo sabemos. Tenemos, más que todo, en vez de incomodarlo, debemos apoyarlo”, confesó Farfán, en entrevista con Movistar Deportes.

El deportista que acaba de cumplir 36 años insistió en halagar a Ruidíaz y se puso en su lugar, por su particular situación con la selección y el gol. “Es un jugador con mucha calidad, goleador en todos sus equipos, mejor jugador en México en los años que ha estado ahí. Va a llegar el momento que se va a destapar. Nos pasa a todos. A mí también me ha pasado en algún momento en la selección”, añadió.

Jefferson Farfán cerrará el 2020 poniéndose a punto para un mejor regreso, sin apuros que puedan perjudicar la recuperación de la intervención a la rodilla que se realizará próximamente. “He decidido parar lo que resta del año para arrancar la pretemporada 2021 en mi 100%”, sostuvo el delantero nacional para el citado medio.

Jefferson Farfán respaldó a Raúl Ruidíaz ante dicreto nivel en la selección peruana.