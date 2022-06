¿Qué le faltó a Perú para llegar a Qatar 2022?

Jugar el último partido más tranquilos y sueltos. Para mí no llegaron bien concentrados. Fue el partido más bajo de toda la era Gareca, ya que, inclusive jugando por debajo del nivel habitual, como contra Colombia, se terminó sacando los tres puntos. Frente a Australia no se defendió bien ni se atacó bien. No iremos a Qatar porque no aprobamos el último examen.

¿Consideras que esta eliminación puede golpear más al alicaído fútbol peruano?

Va afectar muchísimo. Todo pierde valor cuando no vas a una Copa del Mundo: los futbolistas, el entrenador y todo lo que esté en el entorno. Desde lo deportivo hasta lo económico. El producto fútbol peruano se devalúa por completo.

¿Cómo debe afrontar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está eliminación?

Ahora es un tema de sacar conclusiones, estudiar bien el panorama y plantear lo que se hará de aquí en adelante. No solo me refiero a la Selección Peruana, sino también establecer los parámetros de todo el fútbol peruano (juveniles, balompié femenino y torneos nacionales). Hay que tener una organización de tal forma que el técnico principal tenga las herramientas para poder elaborar su trabajo de la mejor manera. Si es Ricardo Gareca en buena hora, pero si no se llega a renovar tienen que encontrar el reemplazo ahora mismo.

¿Por qué crees que es importante que Ricardo Gareca se mantenga en el cargo para el siguiente proceso?

Él ya sabe lo que se tiene que mejorar. Tiene que ser fuerte y enfático en replantear todo. No hay nada que esté bien. Desde el fútbol formativo, pasando por la Liga 1 y Liga 2, hasta llegar al tema dirigencial. Todos los que componen la estructura del fútbol peruano necesitan un cambio urgente. Gareca conoce toda esta realidad y por eso convendría que se mantenga en el cargo.

En caso Gareca decida no continuar. ¿Quién crees que debería asumir la dirección técnica de Perú?

La persona que reemplace al ‘Tigre’ tiene que tener una amplia experiencia, conocer muy bien el fútbol peruano y ser muy respetado. El primer nombre que se me viene a la cabeza con estas características indispensables es el de Juan Reynoso. Creo que sería el indicado.

¿Estamos preparados para el recambio generacional? ¿Contamos con jugadores para suplir a los que no seguirán por un tema de edad?

No sé si estemos listos. Hay que tener en cuenta que por la pandemia se paró mucho, siendo principalmente perjudicados los jugadores de la categoría 2000, 2001 y 2002. Al costado de Bolivia fuimos los últimos en reactivar el fútbol de menores. Hay una camada de jugadores importantes que ya nos mostró Gareca y hay otro grupo de futbolistas que militan en el medio local, quienes podrían ser impulsores del recambio. Todo va a depender del entrenador. Si continúa Ricardo los tiene mapeados, pero si llega alguien nuevo tendrá que ser un profesional con mucho conocimiento de nuestro fútbol.

¿Qué jugadores que aún no han tenido su oportunidad tendrían que sumarse para las siguientes Eliminatorias?

Hay muchos que merecen su chance. Es muy interesante lo que vienen mostrando Paolo Reyna y Matías Lazo de Melgar. En Sporting Cristal destaco a Jesús Castillo y Rafael Lutiger. Tenemos opciones y ya tendrían que ser incluidos porque tienen perfil de selección. Después toca verlos, entrenar con ellos y evaluarlos.