La selección peruana fue invitada por parte de la FIFA para expresar su posición con respecto a la denuncia que interpuso de Chile a Ecuador debido a la polémica de Byron Castillo. Al respecto, Juan Carlos Oblitas, se refirió sobre si habría un beneficio a la ‘Blanquirroja’ por este cas.

“Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, sostuvo el director deportivo de la FPF en diálogo con La Tercera.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas recalcó que el tema está siendo seguido por el departamento legal de la Selección Peruana, pero no por el comando técnico, el mismo que no tienen otra cosa en mente que no sea su itinerario previo al duelo del repechaje internacional ante Emiratos Árabes Unidos o Australia.

“Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar, a fin de mes, a Barcelona para jugar un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, agregó.

¿Por qué Perú es parte del caso Byron Castillo?

Según explica Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, la citación a la Selección Peruana llamó la atención en el organismo chileno, debido a que -en el reclamo- en ningún momento se mencionó a la institución nacional que logró su acceso al repechaje internacional.

“Entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que FIFA podría aplicar a este caso, alguna de esas sanciones podría afectar a la FPF, por lo que, por extremo cuidado y para evitar eventuales dudas futuras, se cedió citar también a Perú para participar del proceso”, explicó en conferencia de prensa.