Juan Reynoso asumió como director técnico de la selección peruana el pasado 2 de agosto. Desde ese momento, ya comenzó a evaluar a los jugadores nacionales de cara a la convocatoria del duelo amistoso frente a México. Por eso, asistió a encuentros de Melgar y Sporting Cristal.

Tras más de dos semanas en su nueva faceta, el estratega ofreció una entrevista en CharlaDepor en la que explicó cómo se sentirá en el futuro al recordar el momento en el que fue designado como DT de la ‘Blanquirroja’. “Como si hubiese recibido un premio por todo lo que he ido logrando. De hecho lo soñé como jugador. Me ha tocado capacitarme, ser auxiliar, luego vino mi debut como técnico principal, mi primer campeonato, y considero que todas las etapas se fueron quemando en el tiempo justo. Soy un bendecido”

“Creo que el destino me ha premiado a raíz de todo lo que he venido haciendo. Hoy se me vienen muchas imágenes. Aquel día fue hermoso. Me tocó decir ‘hoy empiezo el reto más importante de mi carrera como director técnico’. Es algo que no he dejado de recordar los últimos días. Ya me tocó dirigir como DT principal afuera, lo de Cruz Azul fue grande, y hoy me toca la selección. Después de eso va a ser difícil encontrarme con un reto más emocionante. Podría venir Europa, será importante de hecho, es otra liga, pero haber sido nombrado técnico de la selección peruana y presentado no va a volver a pasar”, señaló.

De la misma manera, Juan Reynoso explicó cómo vivió las semanas luego de ser nombrado como técnico de la selección peruana. Inimaginable. “Estos días han sido indescriptibles. Soy de salir poco, pero mi señora que ha estado conmigo en Lima me dice si habíamos dimensionado y la verdad es que no. Para nada”, expresó.

“Es verdad, se da esa coyuntura distinta de que la selección está muy por arriba del hinchaje de cada club y eso hace que el reto sea más que importante y motive, ilusione aún más. Estando fuera no lo dimensionaba, pero estos pocos días que estuve en Lima me di cuenta que hoy ser técnico de la selección tiene una importancia que es indescriptible”, añadió.

Reynoso y el amistoso ante México

Juan Reynoso debutará como técnico de Perú el sábado 24 de septiembre ante México y, al respecto, se refirió cuándo entregará a la nómina de jugadores para dicho encuentro. “Ya está todo muy encaminado. Está faltando la confirmación del segundo juego, y sobre todo dónde es. La convocatoria se hará los primeros días de septiembre, y en principio se tiene contemplado empezar a trabajar desde el lunes 19 en Los Ángeles”, precisó.

“Si hay alguno que tenga que llegar domingo irá alguno del grupo de trabajo para recibirlo y esperar que nosotros viajemos o la noche del domingo o el lunes temprano, para empezar a trabajar sobre la tarde o el martes. Igual no cerramos aún todo, porque no tenemos la confirmación de dónde será el segundo partido”, añadió.

El DT de la selección peruana llenó de elogios a Melgar

Juan Reynoso lleva gratos recuerdos de Melgar, pues estuvo al mando del equipo que salió campeón nacional en 2015. Por eso, expresó su emoción por la buena actuación del cuadro rojinegro en la Copa Sudamericana.

“Hoy veo un equipo ganador con un ADN fuerte, una autoestima alta y que es ejemplo para el resto de clubes peruanos. Es total mérito de Jader Rizqallah, de Néstor Lorenzo y hoy de Pablo Lavallén. Lo de menores sustentado primero con parte de mi cuerpo técnico, luego llegó Enrique Meza, que mucho de estos jugadores él los trajo, los hizo crecer y hoy tienen un presente con el trabajo que hace Marco Valencia. Melgar ha sido un proyecto serio sostenido en el tiempo, que rinde frutos y que pone a Arequipa, al fútbol peruano en el sitio que se merece”, señaló.

En ese sentido, destacó a los futbolistas del elenco arequipeño. “Hoy los jugadores de Melgar están en un buen momento. Carlos (Cáceda) ni se diga. Seguramente empezarán a ver más de cerca el mundo selección, que es muy distinto a los equipos. Hoy están en un gran nivel. Son de los mejores del torneo local y eso debe tener un premio. Además, debe servir como motivación para el resto de equipos y jugadores, que deberán acercarse a ese presente y ganar la selección”, expresó.