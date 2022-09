Piero Quispe fue la sorpresa de la convocatoria en la selección peruana para los encuentros amistosos ante México y El Salvador. Luego de algunos días de entrenamiento, el técnico Juan Reynoso elogió al futbolista de Universitario de Deportes.

“Es un jugador que, quizás, es más de lo que había visto como aficionado. Viendo cómo se desenvuelve y la personalidad que tiene, me ha sorprendido gratamente. Seguro que, con el correr de los partidos, seguirá mejorando”, sostuvo el director técnico en conferencia de prensa.

El popular ‘Ajedrecista’ sabe que el volante del elenco crema tiene mucho talento. Además, consideró que entrenar con compañeros, que juegan en otros países, le ayudará mucho.

“Si le sumamos el autoestima y el jugar con compañeros de otras ligas, lo va a potenciar. Ojalá que no lo confundamos porque, a veces, del otro lado vienen elogios fuera de tono”, agregó el estratega del combinado nacional.

Reynoso y la razón por la que liberó jugadores

Hace algunos días, Reynoso decidió liberar a José Carvallo y Alejandro Duarte para que puedan disputar los encuentros de la fecha de la Liga 1 con Universitario y Sporting Cristal, respectivamente. En conferencia de prensa, el ‘Cabezón’ explicó la razón de su decisión.

“Lo que ha primado es la empatía. Si yo he ido a los clubes a tender puentes, no me puedo subir a mi caballo para mirarlos a todos desde arriba y no entablar un diálogo en ponerme en su lugar. Roberto Mosquera me contó el tema que tienen con los porteros en Sporting Cristal. En ese afán, dijimos que si le damos la libertad a Alejandro Duarte, se tendría que hacer lo mismo con José Carvallo”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otra parte, Juan Reynoso reconoció que fue de suma importancia las visitas que realizó a los clubes. “Aquí hemos venido a tender puentes, a aprender que todos debemos ceder em algún momento porque el que va a ganar es el fútbol peruano. Queremos que estén todos tranquilos y no piensen que estamos tomando decisiones por favorecer sino para no perjudicar”, culminó el entrenador nacional.

Juan Reynoso sobre Andy Polo

El entrenador señaló que no hay problemas que el jugador de Universitario viaje a Estados Unidos para los amistosos. “Hemos preguntado y averiguado sobre un tema legal que está más que resuelto. Es importante y mejor investigar y agotar todas las posibilidades. Por todo lo que sabemos, no va a pasar nada con Andy Polo”, señaló.