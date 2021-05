James Rodríguez está en descuerdo con la decisión del comando técnico encabezado por Reinaldo Rueda. El volante publicó un comunicado apenas se conoció su desconvocatoria para la jornada doble de las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022 y luego para la Copa América. Ambos compromisos serán el próximo mes.

De entrada, el ’10′ manifestó que, por un tema de precaución, podía ausentarse del Perú vs. Colombia por la jornada siete del torneo. Sin embargo, como estiman los pronósticos en el proceso de recuperación que inició hace días, el delantero quedaba listo para la fecha ocho contra Argentina y después para el campeonato continental.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica de fútbol y de esa manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”, manifestó James Rodríguez.

El futbolista del Everton agregó: “los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitían integrarme de lleno en la fecha 8 y por su puesto estar en la Copa América 2021”, confirmó el capitán del cuadro ‘cafetero’.

Después de exponer sus puntos, el mediocampista ofensivo cuestionó la decisión tomada por el conjunto liderado por Rueda. “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”.

Así, James expresó que por “lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolo, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado la hasta la vida”, sostiene el futbolista.

En el cierre, el ex Real Madrid se dirigió a los jugadores que sí estarán en las Eliminatorias y la Copa América. “Para mis compañeros la mejor energía y los mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre”, concluye el 10 de los colombianos.

El argumento de la selección

La Federación de Fútbol anunció este viernes la desconvocatoria de la James Rodríguez para los partidos contra Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio) por las Eliminatorias y luego la Copa América. La entidad explicó la razón para prescindir con uno de los futbolistas más importante del elenco nacional.

“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, justifica el comunicado.