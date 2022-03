El Perú vs. Uruguay se vivió con mucha tensión en los últimos minutos. Tras el pitazo final, los jugadores de la ‘Blanquirroja’ se acercaron a reclamarle al árbitro Anderson Daronco, pues consideraban que el portero Rochet agarró el balón dentro del arco tras el lanzamiento de Miguel Trauco.

De acuerdo con las imágenes de América TV, Christian Cueva, Santiago Ormeño, Miguel Trauco, Renato Tapia y Horacio Calcaterra se acercaron al juez principal para protestar por la polémica acción. Ellos mencionaban que era gol, no obstante, el réferi se mantuvo firme en su decisión.

En la misma línea, el defensor Alexander Callens expresó su incomodidad con la postura del árbitro brasileño. “Le dije que lo revise y me dijo que sí lo había hecho”, explicó en sus declaraciones para Movistar Deportes tras el término del compromiso.

Luego, el futbolista del New York City agregó muy ofuscado: “Me acaban de enseñar la imagen y es gol, completamente. Nos han robado. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”.

Jugadores reclamaron al árbitro

Los audios del VAR sobre la polémica jugada

La noche de este jueves, horas después del compromiso en el Estadio Centenario, la Conmebol difundió el audio y compartió las imágenes de cómo actuaron los miembros del videoarbitraje en esa acción en particular que llenó a cólera a varios futbolistas de la ‘Blanquirroja’ e hinchas.

En el video compartido por el organismo sudamericano, se escucha al juez principal, Daronco, contestarle a los peruanos “ellos van a chequear” ante los reclamos evidentes por la acción que podría haber significado el gol del empate a uno en el partido por Eliminatorias.

Con el juego en curso, los integrantes del VAR revisan la jugada una y otra y llegan a la conclusión de que el balón no traspasó la raya. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, dice en un momento Wagner Reway. “Chequeando, no entró”, “El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, sentencia Reway, después.