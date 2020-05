Uno de los puntos altos en la selección peruana es la zona derecha de la defensa, la cual está muy bien cubierta. Si bien Luis Advíncula es el habitual titular, las veces que Aldo Corzo ha participado también ha logrado sobresalir. Lo cierto, es que hay una sana competencia.

La semana pasada, el jugador de Universitario de Deportes se refirió sobre su participación en el último Mundial, donde tuvo la oportunidad de formar parte de los convocados por Ricardo Gareca; sin embargo, no logró acumular minutos en la cancha. Ante esto, Luis Advíncula aprovechó una entrevista con GOLPERU, para dejar claro que mantienen una buena relación y que a él también le tocó esperar en el banco en algún momento.

“Tenemos una muy buena relación y, como él lo dice, el fútbol es de momentos. Creo que en la mayoría de partidos en los que ganó la selección estaba él y luego, cuando me tocó volver, tuve que esperar. Nos tenemos respeto y cuando nos toca jugar el otro lo apoya”, sostuvo el ‘Rayo’.

“Esto es de momentos y en el fútbol todo se invierte, pero si te descuidas y pestañeas cualquiera te puede pasar, pero creo que cualquiera puede jugar en ese puesto, nosotros tenemos una sana competencia”, continuó.

Finalmente, también aseguró que son pocos los jugadores que se sienten titulares en la ‘Bicolor’. “Yo no me siento titular, creo que en la Selección hay muy pocos que pueden sentir eso, creo que por puesto siempre hay uno o dos futbolistas que pueden jugar. A mi apreciación los únicos titulares son Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún”, señaló.