Miguel Trauco, lateral de la Selección Peruana, habló sobre el mal inicio de la blanquirroja en las Eliminatorias Sudamericanas, donde Perú solo consiguió sumar un punto, tras empatar ante Paraguay de visita. El futbolista del Saint-Étienne no duda que en los próximos dos encuentros frente a Bolivia y Venezuela se conseguirá el objetivo: sumar de a tres.

“Estamos enfocados en hacer 6 puntos de 6. Es lo que necesitamos en este momento para tener respiro y estar tranquilos, sabiendo que aún estamos en la lucha, de no ser así, lo peor que nos puede pasar es conseguir cuatro puntos”, dijo a Pulso Sports.

“La Selección tiene un grupo que sabe manejar las cosas que pasan afuera. Las críticas no afectan en nada. No podemos controlar lo que dice la gente, controlamos los que está dentro de nosotros. Estamos tranquilos. Estoy seguro que, si le preguntan a Benavente o Lapadula que tal es el ambiente de la Selección, ellos te hablarán maravillas. Es un ambiente muy bueno y todos nos llevamos como familia. Los malos comentarios los dejamos de lado. A veces me río porque sé lo que se vive dentro y a veces la gente se toma el tiempo para criticar”, agregó.

Asimismo, el lateral de la selección comentó que la falta de continuidad de algunos jugadores, como los de la MLS, podría pasarle factura al equipo.

“Será complicado porque hay varios jugadores que están en la MLS o en el torneo local que están parados pero será el comando técnico que debe corregir eso. No es lo mismo solo entrenar que tener ritmo de partido, es totalmente distinto y lo digo por propia experiencia. Desde ese punto de vista, estos dos partidos nos agarran de forma extraña y será complicado aunque tengo fe que nos irá todo bien”, puntualizó.

Finalmente, habló sobre su estado físico y aseguró que ha mejorado en los últimos meses, gracias a la continuidad que viene teniendo en Francia. “Siento que he mejorado en el aspecto defensivo. Hasta ahora me critican eso, pero siento que he evolucionado mucho. Antes cometía errores defensivos garrafales, ahora también hay fallas, pero pasan desaparecidas. Estoy en la lucha de mejorar más y más. No es fácil, pues yo no comencé en esa posición”, sentenció.