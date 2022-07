Néstor Bonillo llegó el último sábado a Lima para despedirse de la selección peruana luego que la FPF confirmara que Ricardo Gareca no continuará al mando del equipo. El preparador físico acompañó al ‘Tigre’ durante este proceso en la ‘Blanquirroja’.

El miembro del comando técnico del ‘Flaco’ pisó por horas de la noche el aeropuerto Jorge Chávez. Durante su arribo, recibió el cariño de algunos de los hinchas de ‘Bicolor’ y brindó pocas declaraciones a la prensa.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca llegará en las próximas horas a Lima y brindará este martes una conferencia de prensa para decirse adiós a los peruanos y al buzo de la ‘Blanquirroja’ luego de siete años. El estratega argentino también responderá preguntas acerca de su salida de la dirección técnica.

El ‘Tigre’ deja selección peruana tras conseguir varios logros entre los que destaca la clasificación a un Mundial tras 36 años. Además, quedó subcampeón de la Copa América 2019, consiguió victorias históricas en Barranquilla, Quito, Caracas y entre otras hazañas.

Lapadula dedicó un mensaje a Gareca

Gianluca Lapadula dedicó unas conmovedoras palabras a Ricardo Gareca. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, inició el delantero en Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al ‘Tigre’.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”, agregó el goleador. Cabe mencionar que jugadores como André Carrillo, Santiago Ormeño, Carlos Zambrano, entre otros, también se despidieron del ‘Flaco’.