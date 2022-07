El sorpresivo alejamiento de Ricardo Gareca de la selección peruana sigue generando diversas reacciones. Esta vez fue el turno de Nolberto Solano, quien se desempeñó como asistente técnico del ‘Tigre’ en los últimos años- ‘Ñol’, además de ese tema, también se refirió al futuro reemplazante y sobre la posibilidad de que sea peruano.

“Yo creo que hay que valorar el total. Uno va aprendiendo muchas cosas, somos muy ‘extranjeritis’, en general. Creo que ya es tiempo. Yo tengo una camada de nuestra generación que muchos son entrenadores y no tienen las mismas oportunidades”, comentó el exfutbolista a la prensa, a su salida de la Videna.

“Está Juan Reynoso, Roberto Mosquera, ‘Chemo’ (Del Solar) y hay un montón que tienen mucha experiencia. Sería lindo, pero es un tema que la federación tendrá que tomar la decisión con el nuevo gerente deportivo”, añadió Solano.

El ‘Maestrito’ indicó que le daría orgullo que un compatriota sea el elegido. “Nos llenaría de mucho orgullo que algún peruano continúe todo esto, para así también darnos un poco de peso a los técnicos peruanos para poder tener espacio en este fútbol”, expresó.

Sin propuestas concretas

Con respecto a su futuro, Ricardo Gareca indicó que por el momento no tiene ningún ofrecimiento. “Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, contó el día de su despedida en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca dirigió a la selección peruana desde febrero del 2015 hasta junio del 2022. El logro más importante, sin dudas, fue la clasificación al Mundial Rusia 2018.