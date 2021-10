A pesar de no tener su mejor noche y acabar sentido, Paolo Guerrero se mostró más que conforme tras el Perú vs. Chile de este jueves por la fecha 11 de las Eliminatorias. La selección peruana en conjunto fue lo más importante, opinó el capitán del cuadro nacional.

“Me quedo con la entrega del equipo. Este es un grupo ganador que entrega todo en el campo, todos se sacrifican, somos muy unidos y eso se ha logrado a través de esfuerzo”, señaló el delantero del Inter en la rueda de prensa posterior al ‘Clásico del Pacífico’.

“Después del primer gol nos afianzamos más. Tuvimos más confianza para manejar el partido. Estábamos muy ansiosos de hacer el primer gol, vimos a un Chile desequilibrado en los primeros minutos, tratábamos de definir las jugadas muy rápido y perdíamos la pelota”, agregó el ‘Depredador’, quien fue titular y dejó la cancha para el ingreso de Jefferson Farfán a los 60 minutos.

“Debo resolver el tema de mi rodilla, que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma”, apuntó sobre su estado físico.

Luego Guerrero tuvo palabras sobre el regreso de la ‘Foquita’: “Me siento muy feliz de que esté con nosotros. Es un referente para nosotros. Es un aporte fundamental para el grupo por su experiencia y los consejos que da”, dijo sobre su ‘compadre’.

También celebró que la bicolor va mejorando “poco a poco” y se mantiene en pelea por un cupo para Qatar 2022. “Cuando esta selección deja de estar junto por mucho tiempo, es normal que nos cueste un poco comprendernos nuevamente dentro del campo”, indicó.

“No he visto los resultados (de los rivales directos), pero ya que me informan que han sido favorables para nosotros. Estamos felices. Lo que nos importaba era ganar hoy. Ahora pensamos en Bolivia. Tenemos que hacer nuestro trabajo”, declaró.