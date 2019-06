Selección Peruana: Paolo Guerrero y Luis Advíncula se recuperan de cara a la Copa América

Síguenos en Facebook

Todo en orden. La inesperada salida de Luis Advíncula del partido ante Costa Rica por un golpe en el tobillo derecho alarmó al técnico Ricardo Gareca y a los hinchas peruanos.

Sin embargo, el doctor de la Blanquirroja, Julio Segura, reveló el parte médico del defensa nacional y puso paños fríos a la situación.

“Advíncula salió del partido por una contusión y esguince de tobillo. No es de gravedad. Se le tomó una resonancia, la cual nos indica que estará pronto. No sé si estará para este partido ante Colombia (este domingo), pero sí para la Copa América”, comentó el galeno de la selección.

El mismo Advíncula se expresó sobre su actual situación y se mostró seguro de llegar en óptimas condiciones al debut de Perú ante Venezuela el próximo 15 de junio.

“Me doblé el tobillo, pero yo me siento bien. No pasa nada. A mí no me saca nadie de la selección”, dijo el lateral a un medio local.

Sin preocupaciones

Segura también se refirió al golpe en la cabeza que sufrió Paolo Guerrero, que le generó un corte que lo obligó a abandonar el gramado del estadio Monumental por unos minutos.

El doctor indicó que el delantero también mostró un golpe en el pie, pero ya es tratado y no es de cuidado.

“Paolo tuvo un golpe en el pie izquierdo. Tiene un hematoma. Solo esperamos que se desinflame. Tampoco es de gravedad. También tiene una molestia en el hombro izquierdo y un corte pequeño (1 centímetro) en la cabeza”, manifestó.

Realizados los exámenes médicos a los seleccionados que presentaron alguna molestia tras el partido ante Costa Rica, el comando técnico nacional trabajó sin preocupación al confirmar que no hay ninguna baja a días del inicio de la Copa América.

Asoma

Julio Segura reveló que Carlos Zambrano ya no presenta ninguna molestia muscular y podría jugar ante Colombia.