Selección peruana: ¿Qué hace Ricardo Gareca en el Swissotel? (AUDIO)

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, sorprendió al llegar hasta el polémico Swissotel de San Isidro, a solo un día de que un juez acepte la denuncia de Paolo Guerrero contra el abogado de dicho centro hotelero, Miguel Durand, por el delito de falsedad genérica y contra la fe pública.

Sin embargo, al ser consultado por Diario Ojo, Ricardo Gareca deslindó cualquier vínculo con el caso de Paolo Guerrero y el Swissotel.

Desde su habitación, ubicada en el noveno piso del hotel, Gareca precisó que estaba en el Swissotel como persona natural y no como entrenador de la selección peruana. “Yo no tengo nada que ver con todo ese tema. Aparte no está acá el equipo en concentración”, dijo.

NO HABLA MÁS SOBRE DERROTA

El técnico de la bicolor evitó hablar más sobre la reciente derrota de Perú ante El Salvador (0-2), en el amistoso internacional jugado en Estados Unidos.