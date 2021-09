Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Renato Tapia en el once ideal elegido por los hinchas tras la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 La actuación de Renato Tapia en el Perú vs. Uruguay fue elogiada y los hinchas finalmente decidieron considerarlo dentro del once ideal de la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022.