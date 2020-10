Ricardo Gareca evitó hacer comentarios sobre la actuación del juez Julio Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias. El estratega argentino subrayó que prefiere centrarse en cómo se desarrolló el compromiso en el Estadio Nacional.

“De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre, estoy enfocado totalmente en el juego. Tenemos que superar, a veces los arbitrajes no tienen un buen día y yo necesito estar concentrado en el partido”, explicó el DT de la Blanquirroja.

Enseguida, el ‘Tigre’ Gareca opinó acerca las tres conquistas conseguida por Neymar en el choque de este martes. El técnico de la Bicolor manifestó que, en general, hubo aspectos positivos por parte del conjunto patrio.

“El hecho de que haya hecho tres goles tiene que ver con dos penales, pero creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros, pero de todas maneras no vi en el juego una superioridad, creo que hemos tratado de neutralizar a Brasil”, indicó.

De otro lado, Gareca reflexionará por la expulsión de Carlos Zambrano que le convierte en baja para la siguiente jornada. “Eso sí me preocupa, son cosas que son evitables y que sí es algo que necesitamos solucionar. A este nivel de selección, tener un hombre menos es complicado”, sostuvo.

Luego, el técnico de la selección peruana también mencionó que la faceta defensiva debe ser mejorar con miras al futuro. “Recibimos muchos goles, tenemos que revisar bien, hicimos cuatro tantos a favor, creo que debemos mejorar bastante”, señaló.

Finalmente, el argentino pidió a los hinchas que sigan con el respaldo a la Blanquirroja. “Tenemos que estar tranquilos, estamos amargados, a la gente le quiero transmitir tranquilidad, esto recién comienza, esto será largo todavía. Hay que estar tranquilos, será difícil, pero creo que tenemos un equipo competitivo. Los muchachos tienen una gran fortaleza”, concluyó.