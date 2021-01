Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, fue tajante al opinar sobre la posible postergación del inicio de la Liga 1. El argentino, antes de volver a su país, motivado por la nueva cuarentena anunciada por el Gobierno a causa de la segunda ola de contagios, expuso su preocupación.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, aseguró Gareca en diálogo con RPP.

El ‘Tigre’, técnico de la selección peruana desde el 2015, calificó la situación como un retroceso. “Uno vino con la intención de quedarse y pensaba que podríamos avanzar. Esto es un retroceso”, indicó.

Por otro lado, el argentino confesó que regresará a estar con su familia y que, por lo pronto, trabajará de manera virtual con su comando técnico.

El viernes pasado, Ricardo Gareca pisó suelo peruano y compartió un sentido mensaje. “Muchas gracias, todo lo mejor para el Perú. Ojalá que vuelvan los hinchas. Necesitamos mejorar lo que pasó el año pasado”, manifestó a la prensa, a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, tiene en marzo próximo dos duros desafíos, en el marco de la jornada quinta y sexta de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Bicolor’ chocará con Bolivia y Venezuela y buscará empezar a sumar para salir de la zona baja de la tabla.