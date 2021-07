La Selección Peruana consiguió un digno cuarto lugar en la Copa América 2021, a pesar de que más de uno no lo colocaba como favorita para llegar a instancias finales de la competición continental. El partido ante Colombia por el tercer lugar se disputó hace siete días, pero Ricardo Gareca y compañía ya pasaron la página y se encuentran enfocados en lo que será la próxima fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El ‘Tigre’ conversó con la prensa y dio detalles de sus impresiones luego de la copa y lo que espera del equipo de cara al enfrentamiento ante Uruguay. También se refirió a algunas ausencias y el posible regreso del público a los estadios.

Las mejores frases de Gareca en la conferencia de prensa

El futuro próximo

“Ahora viene lo más complicado, hay que estar bien en lo que viene. El equipo le ha facilitado mucho a Gianluca Lapadula, ellos hicieron que se adapte rápido”

El reemplazo de Cueva

“Creemos tener las opciones. Lo que pasa es que Christian es un jugador que siempre quiere y se prepara para estar en la selección Siempre está a la altura, en cuando a sus rendimientos”.

Balance de Ormeño

“Yo creo que Santiago no previó que podía ser convocado a la Copa América. Por eso, no pudo estar en su mejor nivel. Nosotros tratamos de llevarlo despacio y con la idea de no exponerlo”.

Sergio Peña

“Él estaba buscando tener una continuidad y nosotros estábamos buscándole dársela. Creímos oportuno este momento para él. Quedamos muy conformes, creemos que puede dar mucho más. Queremos más de él, sobre todo en la parte ofensiva. El saldo de Sergio es positivo”.

La MLS

“Es una liga competitiva. No nos gusta estén muchos meses parados. Por eso preferiríamos que vayan a otra liga. La parte económica tendrá mucho que ver. No nos podemos meter mucho”.

Gianluca Lapadula

“Lo de Lapadula se lo ha ganado. Se ha sentido muy cómodo y se ganó el cariño de la gente por lo que demostró dentro del campo de juego. Ahora hay que mantener ese nivel. El grupo le facilitó las cosas”.

El caso Zambrano

“Carlos Zambrano puede estar en lista en cualquier momento, depende de él. Nosotros marcamos las pautas y ellos empiezan a resolver. Tiene las puertas abiertas”

Advíncula a Boca Juniors

“Yo creo que él no necesita que Boca nos consulte a nosotros. Supongo que ellos tiene algo muy observado de Advíncula. Nadie se comunicó de parte de Boca con nosotros”.

Preocupación por el fútbol formativo

“Hace dos años que los jóvenes no compiten y eso es una preocupación enorme para la selección que las divisiones menores no tengan acción. Nos preocupa que no empiecen las categorías menores. Hace dos años que no compiten. Es una preocupación enorme que tenemos”.

Luis Abram y la pérdida de titularato

“Nadie ganó o perdió su lugar. La finalidad de la Copa América era también ver a otros jugadores. Ningún jugador perdió la titularidad. Haremos un análisis y evaluaremos de cara a las clasificatorias”.

Opciones en defensa

“Hemos probado varias duplas centrales en defensa, yo creo que tenemos grandes jugadores. Nos convirtieron goles pero no es solo responsabilidad de los defensores, sino de la línea defensiva”.

El universo de la Selección Peruana

“Lo que le decimos a los jugadores, es que una vez que forman parte de la selección nacional, son para siempre. Aunque sea una sola convocatoria, nunca dejan de ser considerados”.

Diferencia entre Eliminatorias y Copa América

“Son torneos diferentes. En una se tiene tiempo para ir ajustando algunos detalles, en la otra uno tiene que resolver sobre la marcha, los inconvenientes que se pueden presentar. Los momentos con los que vienen los muchachos”

Permanencia por más tiempo en Perú

“Nosotros estamos muy cómodos acá. Más allá de las críticas y lo cambiante que es el fútbol. La adaptación que tenemos en Perú nos lleva a estar seis años al mando de la selección. No podría contestar cuanto tiempo podríamos estar acá. Por ahora será hasta el tiempo que dure mi contrato. La dirección la tenemos puesta es conseguir una clasificación a un Mundial. Somos optimistas y tenemos confianza en el plante. Tenemos mucha fe de que nuevamente podemos pelear esa chance que tiene que ver con una clasificación”.

Estado de Guerrero y Farfán

“Paolo y Jefferson están en proceso de recuperación. Veremos si tienen chance de estar en el reinicio de las Eliminatorias o más adelante. Ellos tienen las mismas ganas de volver a su nivel y recuperarse de sus lesiones”.

La Copa América y su objetivo de probar nombres

“La Copa América nos iba a permitir darle la oportunidad a jugadores que no la tenían y poder observarlos. Vimos jugadores que destacaban en sus clubes y que no eran habituales titulares”.

El regreso a los estadios

“Para nosotros sería clave la participación de la gente en el estadio para lo que se nos viene en clasificatorias. Ojala que se pueda reconsiderar la opción. Consideramos indispensable que la gente pueda sentirse partícipe en cada partido de la selección”.