La Selección Peruana enfrentará este jueves su primer duelo del 2021. El rival será Colombia, equipo que llega renovado tras la incorporación de Reinaldo Rueda al plantel y que piensa empezar a escalar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El equipo blanquirrojo necesita sumar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones. Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado, es consciente de ello, por lo tanto, en conferencia de prensa, dejó claro cuáles serán los objetivos de esta próxima fecha doble.

La Copa América en Brasil

Gareca explicó que en Sudamérica “ningún país no tiene inconvenientes para realizar el evento”, pero no le gusta que se vayan a jugar los partidos en Brasil. “No me parece que la Copa América se vuelva a jugar ahí. Acá en Sudamérica todo es un desastre. No es justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil. Me parece que se debió ver otras opciones”, inició.

El retorno de Paolo Guerrero

Guerrero volverá a vestir la blanquirroja tras superar una lesión a la rodilla que lo alejó de los terrenos de juego por seis meses. “Lo vi muy bien, con muchas ganas. Las posibilidades de que esté para la Copa América son muy altas, lo mismo para las Eliminatorias. Lo vemos motivado y lo que esperamos es que tenga mayor ritmo en los entrenamientos y contemplamos que sea del arranque en las Eliminatorias. No es confirmado”.

Sobre la posibilidad de que el ‘Depredador’ arme una dupla de ataque con Lapadula, explicó: “Son cosas que estamos evaluando, estamos viend. Estamos viendo alternativas, lo que sucede es que el partido está muy próximo, pero estamos en condiciones de sacar el rendimiento y resultado con lo que estamos planificando. Todas las alternativas las vamos a poner en campo”.

Sobre el próximo rival: Colombia

“Ante Colombia siempre han sido partidos muy duros. Es una selección con grandes jugadores y han salido partidos parejos. Tenemos una idea de con qué nos podemos encontrar. No podemos dudar de las cualidades futbolísticas de James y Falcao que serán bajas, pero preferimos enfocarnos en los que los van a reemplazar”, explicó Ricardo Gareca.

“Colombia dejó de ser una selección que especula. Con los años han crecido y tomaron un protagonista. Hace años, desde que yo era jugador de fútbol, empezó a cambiar por la exigencia de su gente, del periodismo, sus futbolistas, el crecimiento que tuvieron fue importante. Hoy es un equipo que siempre está exigida a ser protagonista”, agregó.

“Consideramos estas dos fechas muy importantes. No creo que sea algo definitivo, pero es necesario mejorar y que obtengamos resultados. El calendario está muy apretado y en las Eliminatorias pasadas, en condiciones normales, pudimos ir analizando, pero hoy es necesario pensar en el resultado. Estamos en condiciones con nuestra experiencia de situaciones límite para estos partidos”.

El campeonato de Reynoso con Cruz Azul

“Me encontré con Yotún y lo felicité”, inició Gareca. “A Juan le envié un mensaje en representación de toda la Selección, le expliqué lo bien que le hace al Perú en estos momentos y cómo el fútbol peruano se siente orgulloso de que uno de los mejores técnicos logre en una liga tan importante un campeonato”, explicó.

El ‘Tigre’ resaltó que “es algo que nos tiene que dar orgullo y que habla de la capacidad del técnico peruano, que muchas veces no se le brindan las oportunidades que merecen”.

La situación política del país

“Manifestarle a la gente tranquilidad, que haya paz y tranquilidad. Que reine la cordura. Se merecen lo mejor. Perú es un pueblo maravilloso que ha sido golpeado. He escuchado las propuestas de ambos candidatos y en ningún caso escuché algo sobre el deporte. No me puedo inclinar por ninguno. En un país donde no existe el deporte siguen pasando las cosas que pasan. Mientras que el mundo apunta al deporte, en el Perú brilla por su ausencia”, finalizó Gareca.