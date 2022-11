La selección peruana sostendrá dos amistosos de cara su participación en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. La escuadra dirigida por Juan Reynoso chocará ante Paraguay el 16 de noviembre en el Estadio Monumental y, tres días después, visitará a Bolivia.

Con respecto al compromiso frente a la ‘Albirroja’, la Federación Peruana de Fútbol ya puso este martes a la venta las entradas que podrán ser adquiridas mediante la plataforma de Joinnus. En la misma línea, se conocen los precios de los boletos.

Las tribunas populares de norte y sur cuesta 49 soles, mientras que los valores de oriente y occidente son S/49 y S/99, respectivamente. Es así que los hinchas podrán presenciar el primer compromiso del ‘Ajedrecista’ como director técnico de la ‘Bicolor’ en Lima.

Cabe recordar que Juan Reynoso debutó al mando de la selección peruana con una derrota (0-1) ante México en Estados Unidos el pasado 24 de septiembre. Luego, en tierras norteamericana, goleó por 4-1 a El Salvador.

¡𝗟𝗹𝗲𝗴ó 𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀! 🥁⚽️



Desde este martes 08 de noviembre, podrás adquirir tus entradas para el duelo entre nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 y @Albirroja 🇵🇾 en el Monumental.



🎟 https://t.co/YA2J98Pp0f#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/re7BnPTXs9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 7, 2022

Juan Reynoso y la fecha que brindará la lista de convocados para los amistosos

Hace algunas semanas. Juan Reynoso presentó a los jugadores convocados de cara a un nuevo microciclo de entrenamiento de la selección peruana. Aunque, el entrenador especificó que la lista que entregó no es la definitiva para los encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, manifestó el ‘Cabezón’.